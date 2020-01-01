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У ТРЦ «ПортCity» в Луцьку обрали найкращу літню фотозону*

У ТРЦ «ПортCity» в Луцьку обрали найкращу літню фотозону*
З 10 липня по 16 серпня у ТРЦ «ПортCity» в Луцьку відбувався конкурс фотозон.

Про це повідомила адміністрація закладу.

6 декораторів Луцька змагалися за головний приз – 15 000 гривень презентуючи відвідувачам ТРЦ «ПортCity» власні дизайнерські декорації на літні тематики

Голосування за кращу фотозону тривало з 17 по 20 серпня на сторінці ТРЦ в Instagram.

За підсумками голосуванням переможцем конкурсу стала декораторка Василина Панасенко. Її фотозона набрала 788 лайків.

Усіх учасників вирішили відзначити щедрими призами і нагородити авторів яскравих літніх фотозон: за 2 місце – 5000 гривень, решті учасникам по 1000 гривень.

У ТРЦ «ПортCity» в Луцьку обрали найкращу літню фотозону*
У ТРЦ «ПортCity» в Луцьку обрали найкращу літню фотозону*
У ТРЦ «ПортCity» в Луцьку обрали найкращу літню фотозону*


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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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