У ТРЦ «ПортCity» в Луцьку обрали найкращу літню фотозону*
Сьогодні, 17:58
З 10 липня по 16 серпня у ТРЦ «ПортCity» в Луцьку відбувався конкурс фотозон.
Про це повідомила адміністрація закладу.
6 декораторів Луцька змагалися за головний приз – 15 000 гривень презентуючи відвідувачам ТРЦ «ПортCity» власні дизайнерські декорації на літні тематики
Голосування за кращу фотозону тривало з 17 по 20 серпня на сторінці ТРЦ в Instagram.
За підсумками голосуванням переможцем конкурсу стала декораторка Василина Панасенко. Її фотозона набрала 788 лайків.
Усіх учасників вирішили відзначити щедрими призами і нагородити авторів яскравих літніх фотозон: за 2 місце – 5000 гривень, решті учасникам по 1000 гривень.
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Про це повідомила адміністрація закладу.
6 декораторів Луцька змагалися за головний приз – 15 000 гривень презентуючи відвідувачам ТРЦ «ПортCity» власні дизайнерські декорації на літні тематики
Голосування за кращу фотозону тривало з 17 по 20 серпня на сторінці ТРЦ в Instagram.
За підсумками голосуванням переможцем конкурсу стала декораторка Василина Панасенко. Її фотозона набрала 788 лайків.
Усіх учасників вирішили відзначити щедрими призами і нагородити авторів яскравих літніх фотозон: за 2 місце – 5000 гривень, решті учасникам по 1000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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