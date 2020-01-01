У ТРЦ «ПортCity» в Луцьку обрали найкращу літню фотозону*





Про це повідомила адміністрація закладу.



6 декораторів Луцька змагалися за головний приз – 15 000 гривень презентуючи відвідувачам ТРЦ «ПортCity» власні дизайнерські декорації на літні тематики



Голосування за кращу фотозону тривало з 17 по 20 серпня на сторінці ТРЦ в Instagram.



За підсумками голосуванням переможцем конкурсу стала декораторка Василина Панасенко. Її фотозона набрала 788 лайків.



Усіх учасників вирішили відзначити щедрими призами і нагородити авторів яскравих літніх фотозон: за 2 місце – 5000 гривень, решті учасникам по 1000 гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 10 липня по 16 серпня у ТРЦ «ПортCity» в Луцьку відбувався конкурс фотозон.Про це повідомила адміністрація закладу.6 декораторів Луцька змагалися за головний приз – 15 000 гривень презентуючи відвідувачам ТРЦ «ПортCity» власні дизайнерські декорації на літні тематикиГолосування за кращу фотозону тривало з 17 по 20 серпня на сторінці ТРЦ в Instagram.За підсумками голосуванням переможцем конкурсу стала декораторка. Її фотозона набрала 788 лайків.Усіх учасників вирішили відзначити щедрими призами і нагородити авторів яскравих літніх фотозон: за 2 місце – 5000 гривень, решті учасникам по 1000 гривень.

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