У Ковелі відбувся міжнародний турнір з тенісу. ФОТО
Сьогодні, 10:09
У Ковелі декілька днів тривали двобої на тенісному корті на території Волинської філії Концерну РРТ. Понад двадцять учасників виборювали звання найсильнішого.
Про це йдеться на сайті Ковельради.
Учасники турніру були розподілені на чотири підгрупи і змагалися за коловою системою. До чвертьфіналу потрапили: Ігор Приступа, Валентин Січкар, Валентин Деменюк, Ігор Супрунюк, Олександр Філіпчук, Роман Багінський, Дмитро Ткач та Василь Климовець.
“Дуже радий, що мені випала нагода пограти у Ковелі. Це — класні емоції. Враження від турніру позитивні. Круто, що спорт та здоровий спосіб життя пропагуються у вашому місті (Ковелі, - ред.), а люди комунікують між собою”, - поділився своїми враженнями і гість з Білорусі Олексій Ніколаєв.
“Радує, що теніс почав розвиватись у Ковелі. Минулого року ми збирали 10-12 учасників, а у нинішньому - понад 20. Досить достойну гру продемонструвала молодь, хоча ветерани також показали гідні результати, - наголосив переможець турніру Валентин Січкар, який, до речі, був і одним із його організаторів.
Переможців та призерів нагороджували грамотами та медалями.
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Про це йдеться на сайті Ковельради.
Учасники турніру були розподілені на чотири підгрупи і змагалися за коловою системою. До чвертьфіналу потрапили: Ігор Приступа, Валентин Січкар, Валентин Деменюк, Ігор Супрунюк, Олександр Філіпчук, Роман Багінський, Дмитро Ткач та Василь Климовець.
“Дуже радий, що мені випала нагода пограти у Ковелі. Це — класні емоції. Враження від турніру позитивні. Круто, що спорт та здоровий спосіб життя пропагуються у вашому місті (Ковелі, - ред.), а люди комунікують між собою”, - поділився своїми враженнями і гість з Білорусі Олексій Ніколаєв.
“Радує, що теніс почав розвиватись у Ковелі. Минулого року ми збирали 10-12 учасників, а у нинішньому - понад 20. Досить достойну гру продемонструвала молодь, хоча ветерани також показали гідні результати, - наголосив переможець турніру Валентин Січкар, який, до речі, був і одним із його організаторів.
Переможців та призерів нагороджували грамотами та медалями.
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