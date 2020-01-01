вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі відбувся міжнародний турнір з тенісу. ФОТО

У Ковелі відбувся міжнародний турнір з тенісу. ФОТО
У Ковелі декілька днів тривали двобої на тенісному корті на території Волинської філії Концерну РРТ. Понад двадцять учасників виборювали звання найсильнішого.

Про це йдеться на сайті Ковельради.

Учасники турніру були розподілені на чотири підгрупи і змагалися за коловою системою. До чвертьфіналу потрапили: Ігор Приступа, Валентин Січкар, Валентин Деменюк, Ігор Супрунюк, Олександр Філіпчук, Роман Багінський, Дмитро Ткач та Василь Климовець.

“Дуже радий, що мені випала нагода пограти у Ковелі. Це — класні емоції. Враження від турніру позитивні. Круто, що спорт та здоровий спосіб життя пропагуються у вашому місті (Ковелі, - ред.), а люди комунікують між собою”, - поділився своїми враженнями і гість з Білорусі Олексій Ніколаєв.

“Радує, що теніс почав розвиватись у Ковелі. Минулого року ми збирали 10-12 учасників, а у нинішньому - понад 20. Досить достойну гру продемонструвала молодь, хоча ветерани також показали гідні результати, - наголосив переможець турніру Валентин Січкар, який, до речі, був і одним із його організаторів.

Переможців та призерів нагороджували грамотами та медалями.

У Ковелі відбувся міжнародний турнір з тенісу. ФОТО
У Ковелі відбувся міжнародний турнір з тенісу. ФОТО
У Ковелі відбувся міжнародний турнір з тенісу. ФОТО
У Ковелі відбувся міжнародний турнір з тенісу. ФОТО
У Ковелі відбувся міжнародний турнір з тенісу. ФОТО
У Ковелі відбувся міжнародний турнір з тенісу. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: теніс, турнір, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 1 вересня
Сьогодні, 10:13
У Ковелі відбувся міжнародний турнір з тенісу. ФОТО
Сьогодні, 10:09
Знайшли зниклого на Волині 21-річного хлопця
Сьогодні, 10:00
За минулу добу на Волині трапилось 8 пожеж
Сьогодні, 09:41
Біля «Срібних Лелек» у Луцьку – аварія
Сьогодні, 09:26
Схожі новини
У Ковелі провели турнір з настільного тенісу У Ковелі провели турнір з настільного тенісу
16 лютий, 05:19
Відкритий кубок з тенісу серед аматорів проходить у Нововолинську Відкритий кубок з тенісу серед аматорів проходить у Нововолинську
23 серпень, 02:28
У Ковелі скасували футбольні турніри для дітей У Ковелі скасували футбольні турніри для дітей
22 березень, 06:13
У Луцьку відбувся тенісний турнір пам’яті Олексія Веремійчика. ФОТО У Луцьку відбувся тенісний турнір пам’яті Олексія Веремійчика. ФОТО
03 лютий, 10:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 1 вересня
Сьогодні, 10:13
 0
У Ковелі відбувся міжнародний турнір з тенісу. ФОТО
Сьогодні, 10:09
 0
Знайшли зниклого на Волині 21-річного хлопця
Сьогодні, 10:00
 0
За минулу добу на Волині трапилось 8 пожеж
Сьогодні, 09:41
 0
Біля «Срібних Лелек» у Луцьку – аварія
Сьогодні, 09:26
 0
Медіа
відео
1/8