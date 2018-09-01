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Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО

Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Традиційно у перший день осені школярі після літніх канікул повертаються за парти. Однак, для деяких дітей і вчителі, і класні кімнати, і дзвінок на урок - у новинку, адже вони 1 вересня вперше переступають поріг навчального закладу.

Цьогоріч пандемія коронавірусу внесла свої корективи у відзначення Дня знань. Як раніше повідомляла начальниця управління освіти Зіновія Лещенко, кожна школа самостійно вирішувала, яким чином спланувати свято, враховуючи карантинні вимоги. І запевнила, що усе відбудеться з дотриманням дистанції та без батьків.

Так, у луцькій СЗОШ №1 перший дзвоник пролунав для першачків і випускників. Щоправда, рідні найменших учнів усе ж були присутні на території шкільного подвір'я.
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО

"Шановні діти, бажаю вам бути здоровими і знайти у школі усе найкраще, чого ви прагнете! Зі святом!", - звернувся директор навчального закладу Андрій Киця.
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО

Попри те, що "лінійку" значно вкоротили за часом, не обійшлося й без співочих виступів, віршиків від першачків, котрі пообіцяли сумлінно вчитися, а дехто навіть стати президентом, та привітань від випускників.

"Побажаємо нам всім щирого, мирного, щасливого року. А 11-класникам добре скласти ЗНО, закінчити останній навчальний рік та вступити в омріяні вузи", - сказала учениця 11-В класу Марія Годлевська.
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО

Згодом для школярів пролунав перший дзвоник, що сповістив про початок нового навчального року...
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО

Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО
Як у луцькій школі №1 відзначали свято першого дзвоника. ФОТО


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Теги: 1 вересня, перший дзвоник, свято, Луцьк
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