Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 1 вересня
Сьогодні, 10:13
Станом на 1 вересня в області зареєстрували 5523 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 367 у дітей та 652 у медичних працівників. Одужало 3912 осіб, з них 263 дитини та 517 медичних працівників. 121 випадок хвороби завершився летально (в тому числі померло 4 медичних працівники).
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
За останню добу на Волині зареєстрували 52 нових випадки захворювання на COVID-19, з них 4 у дітей та 3 у медичних працівників. Одужало за добу 34 особи, в тому числі 1 дитина та 1 медичний працівник. Два випадки хвороби завершилося летально (померли 2 мешканки Луцька).
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 16, Луцький район – 2, Володимир – Волинський район – 10, Іваничівський район – 1, Ківерцівський район – 7, Ковельський район – 2, Локачинський район – 1, Любомльський район – 1, Любешівський район – 2, Маневицький район – 3, Старовижівський район – 5, Турійський район – 2.
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 1479 (в т.ч. 31 летальних)
Луцький район – 608 (в т.ч. 10 летальних)
м. Нововолинськ – 294 (в т. ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 96
Володимир-Волинський район – 386 (в т. ч. 6 летальних)
Горохівський район – 258 (в тому числі 3 летальних)
Камінь-Каширський район – 269 (в т.ч. 9 летальних)
Ківерцівський район – 541 ( в т. ч. 14 летальних)
Ковельський район – 459 (в тому числі 11 летальних),
Локачинський район – 54
Любомльський район – 73
Любешівський район – 191 (в тому числі 5 летальних)
Маневицький район – 304 ( в тому числі 8 летальних)
Ратнівський район – 205 (в т.ч. 8 летальних)
Рожищенський район – 77 (в тому числі 2 летальних)
Старовижівський район – 108 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 79 ( в тому числі 1 летальний)
Шацький район – 42 (в тому числі 1 летальний)
Вікова структура захворілих:
0-17 років — 367, (6,6 %);
18-29 років – 602, (11%);
30-49 років – 1858, (33,6%);
50-65 років – 1771, (32 %);
65 і старше років 925, (16,8%).
Всього з початку року зареєстрували 7190 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 54 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 34 016 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 542 особи.
Методом імуно-ферментного аналізу (ІФА) всього обстежили 36 125 осіб. З позитивним результатом виявлено – 4664 особи. За останню добу обстежено 635 осіб, з позитивним результатом виявлено — 89.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
За останню добу на Волині зареєстрували 52 нових випадки захворювання на COVID-19, з них 4 у дітей та 3 у медичних працівників. Одужало за добу 34 особи, в тому числі 1 дитина та 1 медичний працівник. Два випадки хвороби завершилося летально (померли 2 мешканки Луцька).
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 16, Луцький район – 2, Володимир – Волинський район – 10, Іваничівський район – 1, Ківерцівський район – 7, Ковельський район – 2, Локачинський район – 1, Любомльський район – 1, Любешівський район – 2, Маневицький район – 3, Старовижівський район – 5, Турійський район – 2.
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 1479 (в т.ч. 31 летальних)
Луцький район – 608 (в т.ч. 10 летальних)
м. Нововолинськ – 294 (в т. ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 96
Володимир-Волинський район – 386 (в т. ч. 6 летальних)
Горохівський район – 258 (в тому числі 3 летальних)
Камінь-Каширський район – 269 (в т.ч. 9 летальних)
Ківерцівський район – 541 ( в т. ч. 14 летальних)
Ковельський район – 459 (в тому числі 11 летальних),
Локачинський район – 54
Любомльський район – 73
Любешівський район – 191 (в тому числі 5 летальних)
Маневицький район – 304 ( в тому числі 8 летальних)
Ратнівський район – 205 (в т.ч. 8 летальних)
Рожищенський район – 77 (в тому числі 2 летальних)
Старовижівський район – 108 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 79 ( в тому числі 1 летальний)
Шацький район – 42 (в тому числі 1 летальний)
Вікова структура захворілих:
0-17 років — 367, (6,6 %);
18-29 років – 602, (11%);
30-49 років – 1858, (33,6%);
50-65 років – 1771, (32 %);
65 і старше років 925, (16,8%).
Всього з початку року зареєстрували 7190 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 54 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 34 016 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 542 особи.
Методом імуно-ферментного аналізу (ІФА) всього обстежили 36 125 осіб. З позитивним результатом виявлено – 4664 особи. За останню добу обстежено 635 осіб, з позитивним результатом виявлено — 89.
Фото ілюстративне
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