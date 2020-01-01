Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 1 вересня

Станом на 1 вересня в області зареєстрували 5523 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 367 у дітей та 652 у медичних працівників. Одужало 3912 осіб, з них 263 дитини та 517 медичних працівників. 121 випадок хвороби завершився летально (в тому числі померло 4 медичних працівники).Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.За останню добу на Волині зареєстрували 52 нових випадки захворювання на COVID-19, з них 4 у дітей та 3 у медичних працівників. Одужало за добу 34 особи, в тому числі 1 дитина та 1 медичний працівник. Два випадки хвороби завершилося летально (померли 2 мешканки Луцька).Нові випадки виявили: м. Луцьк – 16, Луцький район – 2, Володимир – Волинський район – 10, Іваничівський район – 1, Ківерцівський район – 7, Ковельський район – 2, Локачинський район – 1, Любомльський район – 1, Любешівський район – 2, Маневицький район – 3, Старовижівський район – 5, Турійський район – 2.Загалом коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 1479 (в т.ч. 31 летальних)Луцький район – 608 (в т.ч. 10 летальних)м. Нововолинськ – 294 (в т. ч. 10 летальних)Іваничівський район – 96Володимир-Волинський район – 386 (в т. ч. 6 летальних)Горохівський район – 258 (в тому числі 3 летальних)Камінь-Каширський район – 269 (в т.ч. 9 летальних)Ківерцівський район – 541 ( в т. ч. 14 летальних)Ковельський район – 459 (в тому числі 11 летальних),Локачинський район – 54Любомльський район – 73Любешівський район – 191 (в тому числі 5 летальних)Маневицький район – 304 ( в тому числі 8 летальних)Ратнівський район – 205 (в т.ч. 8 летальних)Рожищенський район – 77 (в тому числі 2 летальних)Старовижівський район – 108 ( в т.ч. 2 летальних)Турійський район – 79 ( в тому числі 1 летальний)Шацький район – 42 (в тому числі 1 летальний)Вікова структура захворілих:0-17 років — 367, (6,6 %);18-29 років – 602, (11%);30-49 років – 1858, (33,6%);50-65 років – 1771, (32 %);65 і старше років 925, (16,8%).Всього з початку року зареєстрували 7190 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 54 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 34 016 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 542 особи.Методом імуно-ферментного аналізу (ІФА) всього обстежили 36 125 осіб. З позитивним результатом виявлено – 4664 особи. За останню добу обстежено 635 осіб, з позитивним результатом виявлено — 89.