Акційне кіно, багато розваг і оновлене меню: як незабутньо відсвяткувати 1 вересня у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 11:13
У ТРЦ «ПортCity» подбали, аби цьогорічне, дещо незвичне, 1 вересня діти запам’ятали і отримали море позитивних емоцій, тож продумали перелік цікавих розваг і пропозицій для школярів.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Ресторація «Брама у світ смаків»
1 вересня у «Брамі» діятиме знижка -10% на нове дитяче меню.
Заклад працює з 9:00 до 23:00.
Бронювання за телефоном: (067) 332 28 57.
Кінотеатр «PREMIER CITY»
Цього року для багатьох дітей, їх батьків та вчителів 1 вересня пройде нестандартно, без урочистих лінійок. Кінотеатр PREMIER CITY пропонує проявити креативність та зустрітись в цей день своєю класною родиною в затишній залі кінотеатру.
Ціна – лише 35 гривень з дитини.
Обирайте, що подивися разом та замовляйте квитки вже:
«Думай як пес» – сімейна, добра комедія. Тривалість 1 год 31 хв.
«Тролі 2: Світове турне» - анімаційний фільм. Тривалість 1 год 31 хв.
«FIGLI MIGLI»
FIGLI MIGLI гарантує цікаве та захоплююче святкування 1 вересня для малечі.
При груповому, попередньому бронюванні, отримаєте -20% в дитячому кафе.
А при оплаті безлімітного перебування у ігровій зоні (Всього 140 грн – безліміт у віртуальній, батутній та лабіринтній зонах), на діток чекає цікавий майстер-клас по виготовленню закладок для книг (з 14:00 до 15:00).
А вже з 15:00 до 16:30 на малечу чекатимуть співи, танці та море розваг.
Деталі за телефоном: (067) 334 50 87.
«Strike City»
Боулінг-клуб Strike City запрошує відсвяткувати свято весело та активно. «Приходь усім класом, щоб влаштувати змагання з боулінгу серед однокласників.Таке «1 вересня» ви точно запам’ятаєте», – переконує адміністрація закладу.
Ціна – всього 69 грн за годину гри на одній доріжці. А в перервах пропонують посмакувати смачною піцою!
Замовлення і бронювання приймають за телефоном: 0332 787 880.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Ресторація «Брама у світ смаків»
1 вересня у «Брамі» діятиме знижка -10% на нове дитяче меню.
Заклад працює з 9:00 до 23:00.
Бронювання за телефоном: (067) 332 28 57.
Кінотеатр «PREMIER CITY»
Цього року для багатьох дітей, їх батьків та вчителів 1 вересня пройде нестандартно, без урочистих лінійок. Кінотеатр PREMIER CITY пропонує проявити креативність та зустрітись в цей день своєю класною родиною в затишній залі кінотеатру.
Ціна – лише 35 гривень з дитини.
Обирайте, що подивися разом та замовляйте квитки вже:
«Думай як пес» – сімейна, добра комедія. Тривалість 1 год 31 хв.
«Тролі 2: Світове турне» - анімаційний фільм. Тривалість 1 год 31 хв.
«FIGLI MIGLI»
FIGLI MIGLI гарантує цікаве та захоплююче святкування 1 вересня для малечі.
При груповому, попередньому бронюванні, отримаєте -20% в дитячому кафе.
А при оплаті безлімітного перебування у ігровій зоні (Всього 140 грн – безліміт у віртуальній, батутній та лабіринтній зонах), на діток чекає цікавий майстер-клас по виготовленню закладок для книг (з 14:00 до 15:00).
А вже з 15:00 до 16:30 на малечу чекатимуть співи, танці та море розваг.
Деталі за телефоном: (067) 334 50 87.
«Strike City»
Боулінг-клуб Strike City запрошує відсвяткувати свято весело та активно. «Приходь усім класом, щоб влаштувати змагання з боулінгу серед однокласників.Таке «1 вересня» ви точно запам’ятаєте», – переконує адміністрація закладу.
Ціна – всього 69 грн за годину гри на одній доріжці. А в перервах пропонують посмакувати смачною піцою!
Замовлення і бронювання приймають за телефоном: 0332 787 880.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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