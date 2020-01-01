Акційне кіно, багато розваг і оновлене меню: як незабутньо відсвяткувати 1 вересня у ТРЦ «ПортCity»*

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У ТРЦ «ПортCity» подбали, аби цьогорічне, дещо незвичне, 1 вересня діти запам’ятали і отримали море позитивних емоцій, тож продумали перелік цікавих розваг і пропозицій для школярів.Про це повідомляє адміністрація закладу.1 вересня у «Брамі» діятиме знижка -10% на нове дитяче меню.Заклад працює з 9:00 до 23:00.Бронювання за телефоном:Цього року для багатьох дітей, їх батьків та вчителів 1 вересня пройде нестандартно, без урочистих лінійок. Кінотеатр PREMIER CITY пропонує проявити креативність та зустрітись в цей день своєю класною родиною в затишній залі кінотеатру.Ціна – лише 35 гривень з дитини.Обирайте, що подивися разом та замовляйте квитки вже:«Думай як пес» – сімейна, добра комедія. Тривалість 1 год 31 хв.«Тролі 2: Світове турне» - анімаційний фільм. Тривалість 1 год 31 хв.FIGLI MIGLI гарантує цікаве та захоплююче святкування 1 вересня для малечі.При груповому, попередньому бронюванні, отримаєте -20% в дитячому кафе.А при оплаті безлімітного перебування у ігровій зоні (Всього 140 грн – безліміт у віртуальній, батутній та лабіринтній зонах), на діток чекає цікавий майстер-клас по виготовленню закладок для книг (з 14:00 до 15:00).А вже з 15:00 до 16:30 на малечу чекатимуть співи, танці та море розваг.Деталі за телефоном:Боулінг-клуб Strike City запрошує відсвяткувати свято весело та активно. «Приходь усім класом, щоб влаштувати змагання з боулінгу серед однокласників.Таке «1 вересня» ви точно запам’ятаєте», – переконує адміністрація закладу.Ціна – всього 69 грн за годину гри на одній доріжці. А в перервах пропонують посмакувати смачною піцою!Замовлення і бронювання приймають за телефоном: