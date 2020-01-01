Відтепер українці будуть їздити до Білорусі за новими правилами: що змінилося

1 вересня змінюється порядок виїзду громадян України до Білорусі. Відтепер українці, які мають намір виїхати в сусідню країну, зможуть зробити це виключно за наявності закордонного паспорта.Про це раніше попередили в Держприкордонслужбі, нагадавши про відповідну постанову уряду.Документ передбачає часткове призупинення дії угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян.У ДПСУ переконані, що новий порядок виїзду дозволить поліпшити захист українських громадян. Також прикордонники прогнозують суттєве зменшення часу проходження прикордонного контролю кожного громадянина, оскільки інформація із закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами.Громадяни України, які проживають на території Білорусі, можуть оформити закордонні паспорти в українському посольстві в Мінську або консульстві в Бресті. Зазначені установи забезпечені всім належним обладнанням для обробки паспортних клопотань громадян України."Однак громадян України, які після 1 вересня 2020 року перебуватимуть на території Білорусі без закордонних паспортів, при поверненні в Україну прикордонники безперешкодно пропускатимуть і за внутрішніми паспортами", - запевнили в Держприкордонслужбі.Громадяни України - жителі прикордонних районів України зможуть і надалі керуватися чинним режимом поїздок до Білорусі в місцевих пунктах пропуску за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження (для осіб віком до 18 років) відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Білорусі (від 12 грудня 1998 року) про порядок перетину білорусько-українського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах.Раніше у вітчизняному МЗС закликали громадян України не їздити до Білорусі через складну суспільно-політичну ситуацію там."Громадянам, які вже знаходяться на території Білорусі, проявляти підвищену увагу і обережність, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях і акціях протесту, стежити за новинами і рекомендаціями місцевих органів влади", - сказав глава відомства Дмитро Кулеба.