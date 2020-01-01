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У селі на Волині поліцейські зловили чоловіка, який погрузив на трактор крадені сосни

У селі на Волині поліцейські зловили чоловіка, який погрузив на трактор крадені сосни
У селі Мизове Старовижівського району патрульні поліцейські зупинили трактор МТЗ – 80, навантажений сосною. Довжина колод – 8 метрів.

Жодних супровідних документів на деревину водій транспортного засобу не надав, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліцейські з’ясували, що соснові колоди, котрі були заготовлені для транспортування працівниками лісового господарства, із лісового масиву викрав місцевий житель.

Трактор та деревину вилучили.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про таємне в викрадення чужого майна.

Правопорушнику загрожує, зокрема, до п’яти років обмеження волі. Триває слідство.


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Теги: ліс, крадіжка
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