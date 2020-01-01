У Черкасах вагітна вбила подругу через борги за комуналку
Сьогодні, 20:21
У Черкасах вагітна жінка вбила подругу.
Все сталося біля першої години ночі, 30 серпня, поруч магазину на Митниці, - інформує сектор комунікації поліції Черкаської області.
Жінки вирішили з'ясувати стосунки, чому, коли вони разом проживали, одна із них не сплатила комуналку й тим самим заборгувала іншій гроші.
На зустріч тридцятирічна вагітна черкащанка прийшла з ножем й не стала розбиратися словами. Під час сутички жінка нанесла удар в серце 28-річній подрузі, та померла за кілька хвилин.
Вбивцю затримали одразу відповідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Вагітній жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Все сталося біля першої години ночі, 30 серпня, поруч магазину на Митниці, - інформує сектор комунікації поліції Черкаської області.
Жінки вирішили з'ясувати стосунки, чому, коли вони разом проживали, одна із них не сплатила комуналку й тим самим заборгувала іншій гроші.
На зустріч тридцятирічна вагітна черкащанка прийшла з ножем й не стала розбиратися словами. Під час сутички жінка нанесла удар в серце 28-річній подрузі, та померла за кілька хвилин.
Вбивцю затримали одразу відповідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Вагітній жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Черкасах вагітна вбила подругу через борги за комуналку
Сьогодні, 20:21
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 2 вересня
Сьогодні, 20:00