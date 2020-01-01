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У Черкасах вагітна вбила подругу через борги за комуналку

У Черкасах вагітна вбила подругу через борги за комуналку
У Черкасах вагітна жінка вбила подругу.

Все сталося біля першої години ночі, 30 серпня, поруч магазину на Митниці, - інформує сектор комунікації поліції Черкаської області.

Жінки вирішили з'ясувати стосунки, чому, коли вони разом проживали, одна із них не сплатила комуналку й тим самим заборгувала іншій гроші.

На зустріч тридцятирічна вагітна черкащанка прийшла з ножем й не стала розбиратися словами. Під час сутички жінка нанесла удар в серце 28-річній подрузі, та померла за кілька хвилин.

Вбивцю затримали одразу відповідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Вагітній жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.


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Теги: вбивство, вагітна
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