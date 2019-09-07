Відомі волиняни показали, як колись йшли до школи на перший дзвінок. ФОТОСПОГАДИ

1 вересня – День знань, перший день осені та «перший» дзвінок для багатьох школярів. У зв’язку із карантинними обмеженнями цьогоріч святкування і урочистості стали дещо інакшими для учнів та їхніх батьків. Однак завжди цікаво порівняти і згадати, якими були вже сьогодні дорослі та успішні люди, коли ішли перший раз у перший клас або ж просто до школи після літніх канікул.підготувало підбірку фотоспогадів відомих волинян із їхніх перших дзвінків та дитячих шкільних років, які вони опублікували на своїх сторінках у Facebook.Депутат Волинської обласної радипривітав усіх із Днем знань та поділився спогадом зі свого 1-го вересня 1973-го року, коли навчався в 4-В класі в школі смт Цумань.Журналісткаподілилася фотоспогадом 1994 року зі свого шкільного дитинства.«Це перший клас, луцька гімназія № 4, пізніше – Луцька гімназія 4 імені Модеста Левицького», – розповіла Олена Кузьмич.Депутатка Луцької міської радиопублікувала світлину 1986 року, коли вона йшла до першого класу.Переконана, що це свято стосується кожного: і батьків, і школярів, і студентів, і вчителів з викладачами, і випускників, і всіх тих, хто колись ходив чи скоро піде до школи. У її ж родині була власна традиція на 1 вересня.«Це фото було зроблене у 1986 році. Я йшла в 1-Б клас в 21-шу школу міста Луцька. Саме тоді відкривалася ця школа і наш клас був першим, хто її і відкривав», – розповіла Алла Надточій.На фото разом із нею – її бабуся, тато, мама і сестричка, що тоді йшла до другого класу.«Моя бабуся – вчителька початкових класів сільської школи, у свій час була ще й директором в селі Сенявка Турійського району. Через те була така традиція, що усіх своїх внуків вона проводжала до першого класу, аби ми гарно навчалися», – згадує посадовиця.Співзасновник громадянського руху «Свідомі»показав світлину «Перший раз у перший клас», де він разом зі своїми однокласниками.«22 роки тому Луцьк. 25 школа. 1998 рік», – підписав фото.На фотографії маленький Тарас стоїть у другому ряду – третій ліворуч.Журналістка «Волинських Новин»також поділилася світлиною зі свого шкільного фотоальбому.Луцька співачкаопублікувала миле фото свого «першовересня»: «Флешмоб, так флешмоб», – підписала світлину.Ведучау своєму дописі в Facebook зізналася, що її в школі не дуже любили, адже слова із приказки «Тихіше їдеш – далі будеш», – не про неї. Малою Галинка любила встигати вчитися на відмінно і брати участь у всіх активностях школи, каже, була «вискочкою». Показала світлину зі своєї віньєтки.