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У Любешеві у господарській споруді сталася пожежа. ФОТО

У Любешеві у господарській споруді сталася пожежа. ФОТО
1 вересня близько 10:25 години горіла велика господарська споруда (5х17 м) в Любешеві.

Про це повідомляє Любешівська районна газета "Нове життя".

Ліквідовували пожежу дві бригади 12 ДПРЧ. Вогонь знищив дах, три тонни соломи, пошкодив господарчий інвентар.

Причини виникнення загорання наразі встановлюють, поінформував Ігор Парчук, провідний інспектор Любешівського РС УДСНС. ﻿

У Любешеві у господарській споруді сталася пожежа. ФОТО
У Любешеві у господарській споруді сталася пожежа. ФОТО
У Любешеві у господарській споруді сталася пожежа. ФОТО
У Любешеві у господарській споруді сталася пожежа. ФОТО

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Теги: Любешів, пожежа
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