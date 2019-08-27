У Любешеві у господарській споруді сталася пожежа. ФОТО





Про це



Ліквідовували пожежу дві бригади 12 ДПРЧ. Вогонь знищив дах, три тонни соломи, пошкодив господарчий інвентар.



Причини виникнення загорання наразі встановлюють, поінформував Ігор Парчук, провідний інспектор Любешівського РС УДСНС. ﻿





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 вересня близько 10:25 години горіла велика господарська споруда (5х17 м) в Любешеві.Про це повідомляє Любешівська районна газета "Нове життя".Ліквідовували пожежу дві бригади 12 ДПРЧ. Вогонь знищив дах, три тонни соломи, пошкодив господарчий інвентар.Причини виникнення загорання наразі встановлюють, поінформував, провідний інспектор Любешівського РС УДСНС. ﻿

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