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Волинянин, який викрадав автомобілі, втрапив за ґрати на 6 років

Волинянин, який викрадав автомобілі, втрапив за ґрати на 6 років
Ковельський міськрайонний суд призначив волинянину, визнаному винним у незаконних заволодіннях автомобілями, крадіжках та викраденні офіційного документа, покарання у виді шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській обалсті.

За одну ніч 16 травня 2020 року раніше уже судимий чоловік незаконно заволодів двома автомобілями марки "ВАЗ" у Ковелі (перше авто, щоправда, зловмисник не зміг привласнити, бо в замку запалювання зламався ключ і воно не завелося).

З обох автомобілів він викрав усе, що міг викрасти – автомагнітолу, флешнакопичувач, автомобільні колонки, USB-кабелі, ніж і свідоцтво про реєстрацію автопричепа.

Згідно з рішенням суду за вчинення цих злочинів волинянин наступні 6 років проведе за ґратами.

Також Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене раніше судимим жителем Любомля.

Уночі 16 червня 2020 року чоловік, не запускаючи двигун, виштовхав автомобіль марки «OPEL VECTRA» з території домоволодіння у Любомлі, завів його і поїхав.

Тепер викритого у вчиненні цього злочину волинянина очікує лава підсудних. У разі доведення винуватості йому загрожує покарання аж до восьми років позбавлення волі.

Прокуратура області звертається до власників автотранспорту з проханням задля запобігання вчиненню таких злочинів відповідально дбати про схоронність авто та не залишати у автомобілях цінного майна і грошей, аби убезпечити себе від їх втрати.


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Теги: суд, волинянин, крадіжки
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