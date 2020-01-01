MONATIK розповів, чим займається під час карантину

Дмитро Монатік зізнався, чи вплинув на нього карантин та чим він займається під час пандемії.



Про це йдеться в інтерв'ю



- Якось в інтерв'ю ти сказав мені: «Я людина, яка любить працювати. Чим більше концертів, тим краще». Чи було тобі складно в карантин? Багатьом людям цієї весни було важко прийняти ситуацію...



Ти знаєш, я щиро переконаний: в будь-який ситуації, що склалася, потрібно знаходити позитивні сторони. Принаймні, я намагаюся так робити. Маю велику надію, що пандемія закінчиться незабаром, і ми всі повернемося до нашого улюбленого темпоритму.



- Заборона на проведення концертів, вистав зробила артистів дуже уразливими в цей період. Чим ти займався?



Дійсно, концертний і туристичний бізнеси дуже постраждали. Мій час присвятив сім'ї та творчості. Я намагався приділяти увагу дружині, дітям і збирати творчий матеріал.



- Карантин став каталізатором. Одним він додав проблеми. Іншим вселив віру в те, що вони рухаються в правильному напрямку. Що ти усвідомив для себе?



Карантин змінив ритм життя, до якого всі ми звикли. Якщо бачити хороше, то на карантині нарешті вдалося приділити час синам, які невпинно. Ми з дружиною професійно перекваліфікувалися в аніматорів (посміхається), придумуючи всілякі способи розваги - від театральних постановок до перетворення в супергероїв, від казок на ніч до сімейних ігор на PlayStation.



Якщо говорити про роботу, то ми в MONATIK Corporation дотримуємося всіх норм, що рекомендує ВООЗ, і пристосувалися до виконання робочих завдань в новому форматі.



Безумовно, такі ситуації світового масштабу впливають на всіх. Але я не думаю, що ми не будемо такими, як раніше. Люди змінюються з часом, з особистими ситуаціями, з тими людьми, які поруч. Тому, якщо карантин і вплине на нас, то на кожного індивідуально.

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