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MONATIK розповів, чим займається під час карантину

MONATIK розповів, чим займається під час карантину
Мультиартист родом із Луцька Дмитро Монатік зізнався, чи вплинув на нього карантин та чим він займається під час пандемії.

Про це йдеться в інтерв'ю Viva.

- Якось в інтерв'ю ти сказав мені: «Я людина, яка любить працювати. Чим більше концертів, тим краще». Чи було тобі складно в карантин? Багатьом людям цієї весни було важко прийняти ситуацію...

Ти знаєш, я щиро переконаний: в будь-який ситуації, що склалася, потрібно знаходити позитивні сторони. Принаймні, я намагаюся так робити. Маю велику надію, що пандемія закінчиться незабаром, і ми всі повернемося до нашого улюбленого темпоритму.

- Заборона на проведення концертів, вистав зробила артистів дуже уразливими в цей період. Чим ти займався?

Дійсно, концертний і туристичний бізнеси дуже постраждали. Мій час присвятив сім'ї та творчості. Я намагався приділяти увагу дружині, дітям і збирати творчий матеріал.

- Карантин став каталізатором. Одним він додав проблеми. Іншим вселив віру в те, що вони рухаються в правильному напрямку. Що ти усвідомив для себе?

Карантин змінив ритм життя, до якого всі ми звикли. Якщо бачити хороше, то на карантині нарешті вдалося приділити час синам, які невпинно. Ми з дружиною професійно перекваліфікувалися в аніматорів (посміхається), придумуючи всілякі способи розваги - від театральних постановок до перетворення в супергероїв, від казок на ніч до сімейних ігор на PlayStation.

Якщо говорити про роботу, то ми в MONATIK Corporation дотримуємося всіх норм, що рекомендує ВООЗ, і пристосувалися до виконання робочих завдань в новому форматі.

Безумовно, такі ситуації світового масштабу впливають на всіх. Але я не думаю, що ми не будемо такими, як раніше. Люди змінюються з часом, з особистими ситуаціями, з тими людьми, які поруч. Тому, якщо карантин і вплине на нас, то на кожного індивідуально.

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Теги: MONATIK, карантин
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