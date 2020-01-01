Прикордонники Луцького загону затримали двох контрабандистів, які хотіли переправити цигарки через річку





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Завдяки здобутій оперативній інформації, охоронцям кордону в Любомльському районі вдалося виявити і затримати двох чоловіків, які прямували до Польщі поза пунктами пропуску та несли пакунки з сигаретами. Як встановили, переправити 4900 пачок сигарет (майже 10 ящиків) чоловіки планували через річку Західний Буг, адже один із них був вдягнений у водолазний костюм.



Правопорушників та тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу. На громадян складені документи за ч.2 ст.204-1 КУпАП, справи скерували до суду. Сигарети передані співробітникам Волинської митниці.



Нагадаємо, що днями прикордонники відділу «Світязь» Луцького загону здійснили затримання двох контрабандистів біля с. Мельники, що неподалік українсько-білоруського кордону. У нічних сутінках чоловіки перетягували через кордон пакунки з 9 тисячами сигарет виробництва РБ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чергову спробу незаконного переміщення сигарет 1 вересня на світанку вдалося припинити прикордонникам відділу «Рівне» Луцького загону.Про це повідомляє прессслуба Державної прикордонслужби України.Завдяки здобутій оперативній інформації, охоронцям кордону в Любомльському районі вдалося виявити і затримати двох чоловіків, які прямували до Польщі поза пунктами пропуску та несли пакунки з сигаретами. Як встановили, переправити 4900 пачок сигарет (майже 10 ящиків) чоловіки планували через річку Західний Буг, адже один із них був вдягнений у водолазний костюм.Правопорушників та тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу. На громадян складені документи за ч.2 ст.204-1 КУпАП, справи скерували до суду. Сигарети передані співробітникам Волинської митниці.Нагадаємо, що днями прикордонники відділу «Світязь», що неподалік українсько-білоруського кордону. У нічних сутінках чоловіки перетягували через кордон пакунки з 9 тисячами сигарет виробництва РБ.

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