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Прикордонники Луцького загону затримали двох контрабандистів, які хотіли переправити цигарки через річку

Прикордонники Луцького загону затримали двох контрабандистів, які хотіли переправити цигарки через річку
Чергову спробу незаконного переміщення сигарет 1 вересня на світанку вдалося припинити прикордонникам відділу «Рівне» Луцького загону.

Про це повідомляє прессслуба Державної прикордонслужби України.

Завдяки здобутій оперативній інформації, охоронцям кордону в Любомльському районі вдалося виявити і затримати двох чоловіків, які прямували до Польщі поза пунктами пропуску та несли пакунки з сигаретами. Як встановили, переправити 4900 пачок сигарет (майже 10 ящиків) чоловіки планували через річку Західний Буг, адже один із них був вдягнений у водолазний костюм.

Правопорушників та тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу. На громадян складені документи за ч.2 ст.204-1 КУпАП, справи скерували до суду. Сигарети передані співробітникам Волинської митниці.

Нагадаємо, що днями прикордонники відділу «Світязь» Луцького загону здійснили затримання двох контрабандистів біля с. Мельники, що неподалік українсько-білоруського кордону. У нічних сутінках чоловіки перетягували через кордон пакунки з 9 тисячами сигарет виробництва РБ.

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Теги: Луцький загін, прикордонники, цигарки, контрабандисти
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