Волинянин побив сапою односельця





Про це



31-го серпня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 25-річний житель села Охнівка із заявою про завдані йому тілесні ушкодження. У ході словесного конфлікту чоловіка тричі вдарили сапою по голові.



Встановили, що біля 12:00 на вулиці Зеленій в ході словесного конфлікту 47-річний житель села Охнівка умисно наніс три удари сапою по голові 25-річному односельцю.



Останній отримав тілесні ушкодження у вигляді ран та гематом голови.



Триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час словесного конфлікту 25-річного волинянина односелець тричі вдарив по голові сапою.Про це БУГу повідомили правоохоронці.31-го серпня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 25-річний житель села Охнівка із заявою про завдані йому тілесні ушкодження. У ході словесного конфлікту чоловіка тричі вдарили сапою по голові.Встановили, що біля 12:00 на вулиці Зеленій в ході словесного конфлікту 47-річний житель села Охнівка умисно наніс три удари сапою по голові 25-річному односельцю.Останній отримав тілесні ушкодження у вигляді ран та гематом голови.Триває перевірка.

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