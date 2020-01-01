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Волинянин побив сапою односельця

Волинянин побив сапою односельця
Під час словесного конфлікту 25-річного волинянина односелець тричі вдарив по голові сапою.

Про це БУГу повідомили правоохоронці.

31-го серпня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 25-річний житель села Охнівка із заявою про завдані йому тілесні ушкодження. У ході словесного конфлікту чоловіка тричі вдарили сапою по голові.

Встановили, що біля 12:00 на вулиці Зеленій в ході словесного конфлікту 47-річний житель села Охнівка умисно наніс три удари сапою по голові 25-річному односельцю.

Останній отримав тілесні ушкодження у вигляді ран та гематом голови.

Триває перевірка.

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Теги: бійка, сапа, Охнівка
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