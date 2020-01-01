Волинянин побив сапою односельця
Сьогодні, 13:31
Під час словесного конфлікту 25-річного волинянина односелець тричі вдарив по голові сапою.
Про це БУГу повідомили правоохоронці.
31-го серпня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 25-річний житель села Охнівка із заявою про завдані йому тілесні ушкодження. У ході словесного конфлікту чоловіка тричі вдарили сапою по голові.
Встановили, що біля 12:00 на вулиці Зеленій в ході словесного конфлікту 47-річний житель села Охнівка умисно наніс три удари сапою по голові 25-річному односельцю.
Останній отримав тілесні ушкодження у вигляді ран та гематом голови.
Триває перевірка.
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Про це БУГу повідомили правоохоронці.
31-го серпня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 25-річний житель села Охнівка із заявою про завдані йому тілесні ушкодження. У ході словесного конфлікту чоловіка тричі вдарили сапою по голові.
Встановили, що біля 12:00 на вулиці Зеленій в ході словесного конфлікту 47-річний житель села Охнівка умисно наніс три удари сапою по голові 25-річному односельцю.
Останній отримав тілесні ушкодження у вигляді ран та гематом голови.
Триває перевірка.
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