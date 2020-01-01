У Володимирі-Волинському за парти сіли майже пів тисячі першачків





Загалом у Володимирі-Волинському в 2020-2021 навчальних роках кількість усіх учнів зросла у порівнянні з 2019 роком – цьогоріч за парти сіли 4400 школярів,



Освітній процес у місті розпочали традиційно, а не дистанційно. Через карантинні обмеження урочисті лінійки в деяких навчальних закладах провели лише для першокласників та випускників.



“Важливо, щоб учні отримували якісні знання у школах, водночас їхнє здоров’я для нас завжди в пріоритеті. Робимо все можливе, щоб навчання було максимально безпечним і комфортним. Але слід пам’ятати, що відповідальні за це не лише педагоги, а й батьки. Не забувайте контролювати дотримання карантинних вимог дітьми, а найкраще – покажіть їм власний приклад”, – зазначив начальник управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Вячеслав Петрук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 вересня у школах Володимира-Волинського розпочали навчання 439 першокласників.Загалом у Володимирі-Волинському в 2020-2021 навчальних роках кількість усіх учнів зросла у порівнянні з 2019 роком – цьогоріч за парти сіли 4400 школярів, повідомляють на сайті мерії Володимира.Освітній процес у місті розпочали традиційно, а не дистанційно. Через карантинні обмеження урочисті лінійки в деяких навчальних закладах провели лише для першокласників та випускників.“Важливо, щоб учні отримували якісні знання у школах, водночас їхнє здоров’я для нас завжди в пріоритеті. Робимо все можливе, щоб навчання було максимально безпечним і комфортним. Але слід пам’ятати, що відповідальні за це не лише педагоги, а й батьки. Не забувайте контролювати дотримання карантинних вимог дітьми, а найкраще – покажіть їм власний приклад”, – зазначив начальник управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Вячеслав Петрук.

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