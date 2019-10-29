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У селищі на Волині медики отримали новеньку «швидку». ФОТО

У селищі на Волині медики отримали новеньку «швидку». ФОТО
1 вересня пункт екстреної медичної допомоги селища Голоби Ковельського відділення ЕМД отримав спеціальний санітарний автомобіль Peugeot Boxer типу В.

Про це повідомив керівник ВОЦЕМДМК Володимир Шмаль на своїй сторінці у Facebook.

Він замінить старенький УАЗ, якому вже більше 15 років.

"Ще одна позитивна подія - бригада ЕМД смт. Голоби з сьогоднішнього дня в складі двох фельдшерів та водія, що значно покращить якість надання екстреної медичної допомоги", - написав Володимир Шмаль.

У селищі на Волині медики отримали новеньку «швидку». ФОТО
У селищі на Волині медики отримали новеньку «швидку». ФОТО
У селищі на Волині медики отримали новеньку «швидку». ФОТО

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Теги: Голоби, автомобіль, швидка
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