У селищі на Волині медики отримали новеньку «швидку». ФОТО
Сьогодні, 14:23
1 вересня пункт екстреної медичної допомоги селища Голоби Ковельського відділення ЕМД отримав спеціальний санітарний автомобіль Peugeot Boxer типу В.
Про це повідомив керівник ВОЦЕМДМК Володимир Шмаль на своїй сторінці у Facebook.
Він замінить старенький УАЗ, якому вже більше 15 років.
"Ще одна позитивна подія - бригада ЕМД смт. Голоби з сьогоднішнього дня в складі двох фельдшерів та водія, що значно покращить якість надання екстреної медичної допомоги", - написав Володимир Шмаль.
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Про це повідомив керівник ВОЦЕМДМК Володимир Шмаль на своїй сторінці у Facebook.
Він замінить старенький УАЗ, якому вже більше 15 років.
"Ще одна позитивна подія - бригада ЕМД смт. Голоби з сьогоднішнього дня в складі двох фельдшерів та водія, що значно покращить якість надання екстреної медичної допомоги", - написав Володимир Шмаль.
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