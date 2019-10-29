У селищі на Волині медики отримали новеньку «швидку». ФОТО





Про це Володимир Шмаль на своїй сторінці у Facebook.



Він замінить старенький УАЗ, якому вже більше 15 років.



"Ще одна позитивна подія - бригада ЕМД смт. Голоби з сьогоднішнього дня в складі двох фельдшерів та водія, що значно покращить якість надання екстреної медичної допомоги", - написав Володимир Шмаль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 вересня пункт екстреної медичної допомоги селища Голоби Ковельського відділення ЕМД отримав спеціальний санітарний автомобіль Peugeot Boxer типу В.Про це повідомив керівник ВОЦЕМДМКна своїй сторінці у Facebook.Він замінить старенький УАЗ, якому вже більше 15 років."Ще одна позитивна подія - бригада ЕМД смт. Голоби з сьогоднішнього дня в складі двох фельдшерів та водія, що значно покращить якість надання екстреної медичної допомоги", - написав Володимир Шмаль.

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