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Біля історичного факультету у Луцьку стався обвал труби: рух транспорту перекрили

Біля історичного факультету у Луцьку стався обвал труби: рух транспорту перекрили
У Луцьку тривають аварійно-відновлювальні роботи на каналізаційній мережі по вулиці Огієнка-Шопена, що біля історичного факультету ВНУ імені Лесі України.

На цій ділянці стався обвал труби, що залягала на глибині більше шести метрів у важкодоступному місці. Водіїв попереджають, що на час виконанння робіт перекрили рух транспорту, повідомляє ДКП "Луцькводоканал".

Цей колектор обслуговує мікрорайон Перемоги, Огієнка, Шопена. Зазначають, в його роботі вже виникали проблеми, що загрожувало серйозними наслідками й навіть тривалими порушеннями в роботі каналізаційних мереж.

Станом на 1 вересня 14:30 вдалося проникнути на значну підземну глибину, попри ризик обвалу грунту, і виявити ушкодження, які будуть ліквідовані в максимально короткі терміни. Спеціалісти працюють, щоб відновити роботу системи водовідведення.

У пресслужбі КП "Луцькводоканал" зауважують, роботи із усунення аварійної ситуації триватимуть орієнтовно 3-4 дні.

На ділянці робіт перекрили автомобільний рух, оскільки високим є ризик зсуву грунтів.

Біля історичного факультету у Луцьку стався обвал труби: рух транспорту перекрили

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Теги: Луцьк, обвал труби, рух транспорту
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