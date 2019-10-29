Біля історичного факультету у Луцьку стався обвал труби: рух транспорту перекрили





На цій ділянці стався обвал труби, що залягала на глибині більше шести метрів у важкодоступному місці. Водіїв попереджають, що на час виконанння робіт перекрили рух транспорту,



Цей колектор обслуговує мікрорайон Перемоги, Огієнка, Шопена. Зазначають, в його роботі вже виникали проблеми, що загрожувало серйозними наслідками й навіть тривалими порушеннями в роботі каналізаційних мереж.



Станом на 1 вересня 14:30 вдалося проникнути на значну підземну глибину, попри ризик обвалу грунту, і виявити ушкодження, які будуть ліквідовані в максимально короткі терміни. Спеціалісти працюють, щоб відновити роботу системи водовідведення.



У пресслужбі КП "Луцькводоканал" зауважують, роботи із усунення аварійної ситуації триватимуть орієнтовно 3-4 дні.



На ділянці робіт перекрили автомобільний рух, оскільки високим є ризик зсуву грунтів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку тривають аварійно-відновлювальні роботи на каналізаційній мережі по вулиці Огієнка-Шопена, що біля історичного факультету ВНУ імені Лесі України.На цій ділянці стався обвал труби, що залягала на глибині більше шести метрів у важкодоступному місці. Водіїв попереджають, що на час виконанння робіт перекрили рух транспорту, повідомляє ДКП "Луцькводоканал".Цей колектор обслуговує мікрорайон Перемоги, Огієнка, Шопена. Зазначають, в його роботі вже виникали проблеми, що загрожувало серйозними наслідками й навіть тривалими порушеннями в роботі каналізаційних мереж.Станом на 1 вересня 14:30 вдалося проникнути на значну підземну глибину, попри ризик обвалу грунту, і виявити ушкодження, які будуть ліквідовані в максимально короткі терміни. Спеціалісти працюють, щоб відновити роботу системи водовідведення.У пресслужбі КП "Луцькводоканал" зауважують, роботи із усунення аварійної ситуації триватимуть орієнтовно 3-4 дні.На ділянці робіт перекрили автомобільний рух, оскільки високим є ризик зсуву грунтів.

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