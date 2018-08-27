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Дощовий вересень і теплий листопад: народний синоптик розповів про погоду восени

Дощовий вересень і теплий листопад: народний синоптик розповів про погоду восени
Прогнозують, що вересень в Україні буде прохолодним, а перший сніг може випасти вже в жовтні. Водночас листопад буде по-осінньому теплим.

Такий прогноз "Вістям" дав народний синоптик Леонід Горбань, зазначивши, що початок осені в країні буде теплим, - пише Обозреватель.

"У вересні тільки в перший тиждень буде тепло, а потім похолодає, і протягом усього місяця температура постійно коливатиметься. Ба більше, це буде дуже дощовий місяць: кількість опадів складе на півночі і в центрі – 45–55 мм, на півдні країни – 18–22 мм, а на сході – 25–32 мм. Температура на початку вересня на півдні і сході країни ще буде триматися вдень на рівні +25+27, на півночі вже буде прохолодніше +20...+24", – розповів він.

Також Горбань додав, що в другій половині вересня температура вдень буде вищою від +20 градусів, але вночі похолодає до +2...+4. У жовтні температура опуститься до +16...+18 вдень і +4...+5 вночі. До того ж у другій половині жовтня температура на більшій частині України, крім півдня, опуститься до -2-4 морозу й піде сніг.

За прогнозом Горбаня, листопад буде з незначними морозами і опадами у вигляді снігу та дощу.

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Теги: прогноз, погода, народний синоптик, вересень
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