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На Волині поліція у гаражах знайшла чимало краденого майна, яке злодії виносили з новобудов

На Волині поліція у гаражах знайшла чимало краденого майна, яке злодії виносили з новобудов
Правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків у межах досудового розслідування кримінального провадження про вчинення десятків крадіжок на території Волині.

Встановили, що група осіб упродовж останніх кількох місяців викрадала з новобудов та осель волинян електроінструменти та інші товарно-матеріальні цінності, - пише ГУНП у Волинській області.

Злодії проникали всередину, зриваючи замки та відтискаючи вікна. Викрадене майно зберігали у гаражах за місцями свого проживання в Луцьку та Луцькому районі.

Поліцейські вилучили сотні найменувань краденого та все направили на експертизу.

Нині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).

Наразі тривають необхідні слідчі дії та встановлюють можливу причетність цих осіб до вчинення інших злочинів.





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Теги: вантажівка, майно, крадіжки
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