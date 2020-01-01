На Волині поліція у гаражах знайшла чимало краденого майна, яке злодії виносили з новобудов
Сьогодні, 15:23
Правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків у межах досудового розслідування кримінального провадження про вчинення десятків крадіжок на території Волині.
Встановили, що група осіб упродовж останніх кількох місяців викрадала з новобудов та осель волинян електроінструменти та інші товарно-матеріальні цінності, - пише ГУНП у Волинській області.
Злодії проникали всередину, зриваючи замки та відтискаючи вікна. Викрадене майно зберігали у гаражах за місцями свого проживання в Луцьку та Луцькому районі.
Поліцейські вилучили сотні найменувань краденого та все направили на експертизу.
Нині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).
Наразі тривають необхідні слідчі дії та встановлюють можливу причетність цих осіб до вчинення інших злочинів.
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Встановили, що група осіб упродовж останніх кількох місяців викрадала з новобудов та осель волинян електроінструменти та інші товарно-матеріальні цінності, - пише ГУНП у Волинській області.
Злодії проникали всередину, зриваючи замки та відтискаючи вікна. Викрадене майно зберігали у гаражах за місцями свого проживання в Луцьку та Луцькому районі.
Поліцейські вилучили сотні найменувань краденого та все направили на експертизу.
Нині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).
Наразі тривають необхідні слідчі дії та встановлюють можливу причетність цих осіб до вчинення інших злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 15:23