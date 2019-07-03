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Вусенко йде на вибори від «Європейської Солідарності»: результати з’їзду партії

Вусенко йде на вибори від «Європейської Солідарності»: результати з’їзду партії
Партія «Європейська Солідарність» йде на місцеві вибори з командою, яка об’єднала патріотів з різних політичних сил, професійних, рішучих і проєвропейських лідерів. Від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить доля країни – про це говорили учасники з’їзду партії, який відбувся у Києві.

«Європейська Солідарність» стає центром об’єднання демократичних сил - досвідчених та нових політиків, які поділяють ідеологію партії. Команди «Європейської Солідарності» в обласні та міські ради очолять знакові особистості – зокрема, ті, хто добре знає, що таке європейські цінності, бо надто сильно відчули на собі російську реальність. Серед них - політв’язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух, повідомляє пресслужба політичної сили.

«Я поділяю цінності «Європейської Солідарності», а це відповідальна, відкрита, правова, суверенна держава. Це прозора і чесна влада, це успішні громадяни, це сильні громади, потужна армія, ефективні спецслужби. Це інновації, традиції, екологічна, здорова земля. Це щасливі родини, батьки і діти. Я за Україну без дилетантизму і популізму», - наголосив Роман Сущенко.
Вусенко йде на вибори від «Європейської Солідарності»: результати з’їзду партії

У партії Порошенка кажуть, що єропейські стандарти мають бути впроваджені у кожній громаді. У «ЄС» наполягають на збереженні єдиного податку для всіх груп, які на ньому працюють, а також зниження ЄСВ для тих підприємств, у яких частка витрат на зарплату перевищує 50%. У Порошенка також пропонують трирічний мораторій на нові податки чи збільшення ставок існуючих після впровадження податку на виведений капітал.

Партія «Європейська Солідарність» бере під контроль вчасну індексацію пенсій, а також вимагає повернути освітянам 5 мільярдів гривень, які в них забрала влада; підвищити зарплату вчителям на 40-70%, як це було ухвалено ще за каденції п’ятого президента.

До команди «Європейської Солідарності» приєднались активісти з інших політичних сил. Зокрема, волинський штаб партії очолила волонтерка Юлія Вусенко, депутат Луцької міськради від «Самопомочі». «Європейська Солідарність» на місцевих виборах згуртує навколо себе людей, які по-справжньому переживають за майбутнє, а не розвішують білборди по всій країні!», – написала на Юлія Вусенко на своїй сторінці у мережі Facebook. За її словами «час дати по руках тим, хто забирає можливість чесно працювати і розвивати бізнес, тим, хто сіє страх!». Юлія Вусенко йде на вибори, щоб «боротися за Волинь без злочинного олігархату та дилетантства «нових».
Вусенко йде на вибори від «Європейської Солідарності»: результати з’їзду партії

У Полтаві від «ЄС» йде громадська активістка Юлія Городчаніна, яка раніше балотувалась до парламенту від партії «Голос». Юлія наголошує: зараз не на часі патріотам шукати поміж себе ворогів, треба об’єднуватись.

«Чому я тепер у «Європейській Солідарності»? Я вважаю, коли під загрозою державність України, всі українські, проєвропейські політичні сили і рухи мають об’єднуватися, а не шукати поміж себе ворогів. Якщо національно-патріотичні сили не об’єднаються і не згуртуються, Росія і проросійські сили в українській політиці знищать їх поодинці. Тому ми маємо збудувати дуже потужну коаліцію проукраїнських і проєвропейських сил на місцевих виборах», – говорить Юлія Городчаніна.

Народний депутат попередніх скликань від «Народного фронту» Леонід Ємець теж наголосив, що сьогодні в умовах капітулянтської політики чинної влади необхідно створити єдиний патріотичний фронт.

Задля боротьби з проросійським реваншем списки до обласних рад очолять народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» Михайло Забродський та Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Для нас принципово важливо мати свої фракції в усіх обласних радах. Тому що це позиція, яка має об’єднувати країну, і це має показати, що в нас є загальноукраїнські партії і є та стратегія, ідеологія, яка є об’єднуючою для країни. Ми чудово розуміємо, що багато місцевих мерів, які були в нашій команді і які стали успішними мерами завдяки нашій реформі децентралізації, вони змогли зробити ті перетворення і сьогодні користуються підтримкою виборців – ми будемо поважати позицію виборців. Наш пріоритет буде все-таки на обласних радах, де списки будуть очолювати достатньо символічні і сильні люди», - говорить народна депутатка Вікторія Сюмар.

«Від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить доля країни. Насамперед ми повинні сформувати потужні фракції «Європейської Солідарності» в усіх облрадах. Але особливо це важливо в південних та східних регіонах - для забезпечення унітарності країни, боротьби з ідеями федералізму та проявами сепаратизму», - наголосив у своєму виступі п’ятий президент, лідер партії Петро Порошенко.
Вусенко йде на вибори від «Європейської Солідарності»: результати з’їзду партії

«Наше завдання там - мінімізувати результат ОПЗЖ. ОПЗЖ - це ворог, це п’ята колона, яка свідомо працює на Росію, на Москву, на Кремль, на Путіна. Щодо «Слуг», це - наші політичні опоненти. Вони - дилетанти, нездатні керувати країною. Вони розвалили управління державою, і несуть таку ж загрозу для місцевого самоврядування», - зауважує Порошенко.

«Україна – сильна. Вона має достатній запас міцності, щоб вистояти супроти ворогів. І щоб придбати імунітет, який захистить від випадкових людей, яких іронія долі підняла до вершин влади. Україна буде європейською державою, членом Євросоюзу та НАТО», - переконаний лідер «Європейської Солідарності».
Вусенко йде на вибори від «Європейської Солідарності»: результати з’їзду партії
Вусенко йде на вибори від «Європейської Солідарності»: результати з’їзду партії

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Теги: «Європейська Солідарність», з’їзд партії, Порошенко
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