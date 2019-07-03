Вусенко йде на вибори від «Європейської Солідарності»: результати з’їзду партії

Партія «Європейська Солідарність» йде на місцеві вибори з командою, яка об’єднала патріотів з різних політичних сил, професійних, рішучих і проєвропейських лідерів. Від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить доля країни – про це говорили учасники з’їзду партії, який відбувся у Києві.«Європейська Солідарність» стає центром об’єднання демократичних сил - досвідчених та нових політиків, які поділяють ідеологію партії. Команди «Європейської Солідарності» в обласні та міські ради очолять знакові особистості – зокрема, ті, хто добре знає, що таке європейські цінності, бо надто сильно відчули на собі російську реальність. Серед них - політв’язні Кремлята, повідомляє пресслужба політичної сили.«Я поділяю цінності «Європейської Солідарності», а це відповідальна, відкрита, правова, суверенна держава. Це прозора і чесна влада, це успішні громадяни, це сильні громади, потужна армія, ефективні спецслужби. Це інновації, традиції, екологічна, здорова земля. Це щасливі родини, батьки і діти. Я за Україну без дилетантизму і популізму», - наголосив Роман Сущенко.У партіїкажуть, що єропейські стандарти мають бути впроваджені у кожній громаді. У «ЄС» наполягають на збереженні єдиного податку для всіх груп, які на ньому працюють, а також зниження ЄСВ для тих підприємств, у яких частка витрат на зарплату перевищує 50%. У Порошенка також пропонують трирічний мораторій на нові податки чи збільшення ставок існуючих після впровадження податку на виведений капітал.Партія «Європейська Солідарність» бере під контроль вчасну індексацію пенсій, а також вимагає повернути освітянам 5 мільярдів гривень, які в них забрала влада; підвищити зарплату вчителям на 40-70%, як це було ухвалено ще за каденції п’ятого президента.До команди «Європейської Солідарності» приєднались активісти з інших політичних сил. Зокрема, волинський штаб партії очолила волонтерка, депутат Луцької міськради від «Самопомочі». «Європейська Солідарність» на місцевих виборах згуртує навколо себе людей, які по-справжньому переживають за майбутнє, а не розвішують білборди по всій країні!», – написала на Юлія Вусенко на своїй сторінці у мережі Facebook. За її словами «час дати по руках тим, хто забирає можливість чесно працювати і розвивати бізнес, тим, хто сіє страх!». Юлія Вусенко йде на вибори, щоб «боротися за Волинь без злочинного олігархату та дилетантства «нових».У Полтаві від «ЄС» йде громадська активістка, яка раніше балотувалась до парламенту від партії «Голос». Юлія наголошує: зараз не на часі патріотам шукати поміж себе ворогів, треба об’єднуватись.«Чому я тепер у «Європейській Солідарності»? Я вважаю, коли під загрозою державність України, всі українські, проєвропейські політичні сили і рухи мають об’єднуватися, а не шукати поміж себе ворогів. Якщо національно-патріотичні сили не об’єднаються і не згуртуються, Росія і проросійські сили в українській політиці знищать їх поодинці. Тому ми маємо збудувати дуже потужну коаліцію проукраїнських і проєвропейських сил на місцевих виборах», – говорить Юлія Городчаніна.Народний депутат попередніх скликань від «Народного фронту»теж наголосив, що сьогодні в умовах капітулянтської політики чинної влади необхідно створити єдиний патріотичний фронт.Задля боротьби з проросійським реваншем списки до обласних рад очолять народні депутати з фракції «Європейська Солідарність»та«Для нас принципово важливо мати свої фракції в усіх обласних радах. Тому що це позиція, яка має об’єднувати країну, і це має показати, що в нас є загальноукраїнські партії і є та стратегія, ідеологія, яка є об’єднуючою для країни. Ми чудово розуміємо, що багато місцевих мерів, які були в нашій команді і які стали успішними мерами завдяки нашій реформі децентралізації, вони змогли зробити ті перетворення і сьогодні користуються підтримкою виборців – ми будемо поважати позицію виборців. Наш пріоритет буде все-таки на обласних радах, де списки будуть очолювати достатньо символічні і сильні люди», - говорить народна депутатка«Від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить доля країни. Насамперед ми повинні сформувати потужні фракції «Європейської Солідарності» в усіх облрадах. Але особливо це важливо в південних та східних регіонах - для забезпечення унітарності країни, боротьби з ідеями федералізму та проявами сепаратизму», - наголосив у своєму виступі п’ятий президент, лідер партії Петро Порошенко.«Наше завдання там - мінімізувати результат ОПЗЖ. ОПЗЖ - це ворог, це п’ята колона, яка свідомо працює на Росію, на Москву, на Кремль, на Путіна. Щодо «Слуг», це - наші політичні опоненти. Вони - дилетанти, нездатні керувати країною. Вони розвалили управління державою, і несуть таку ж загрозу для місцевого самоврядування», - зауважує Порошенко.«Україна – сильна. Вона має достатній запас міцності, щоб вистояти супроти ворогів. І щоб придбати імунітет, який захистить від випадкових людей, яких іронія долі підняла до вершин влади. Україна буде європейською державою, членом Євросоюзу та НАТО», - переконаний лідер «Європейської Солідарності».