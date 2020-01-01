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Міністр охорони здоров’я розповів, за яких умов Україна може повернутися до жорсткого карантину

Міністр охорони здоров’я розповів, за яких умов Україна може повернутися до жорсткого карантину
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна повернеться до жорсткого карантину, якщо у всіх без винятку регіонах буде стрімко зростати рівень захворюваності на COVID-19 і заповненість ліжок для цих хворих перевищуватиме 75%.

Про це він заявив в коментарі журналістам під Верховною Радою, - пише УНІАН.

На запитання, у якому разі в Україні на національному рівні може бути знову запроваджено жорсткий карантин, міністр відповів:

«Якщо ми говоримо, щоб уся країна повернулася (до жорсткого карантину – УНІАН), це означає, що у всіх без виключень містах, областях у нас відбувається стрімке зростання (кількості хворих на COVID-19 – УНІАН), заповнюються ліжка (визначені для прийому хворих – УНІАН) більше 75% або кількість нових виявлених хворих перевищує всі показники. Мені здається, що ми в змозі не допустити такої ситуації».

Як наголосив Степанов, запроваджений адаптивний карантин – це «ідеальний баланс, коли ми вводимо різні обмеження в залежності від епідеміологічної ситуації у конкретному місті. Це абсолютно об’єктивно і цей той шлях, по якому йдуть усі без виключення цивілізовані країни».

На запитання, чому в Україні навесні, коли кількість випадків COVID-19 становила сотні, був введений жорсткий карантин на національному рівні, а зараз, коли нові випадки щодня - понад 2 тисячі, жорсткі обмеження не запроваджуються, Степанов відповів:

«Якщо ви пам’ятаєте кінець березня – початок квітня, то у нас повністю не була готова медична система до реагування на COVID-19. Лікарі не знали, в який спосіб лікувати, які ліки застосовувати, бо це була зовсім нова хвороба. Не були готові лікарні ні з професійної точки зору щодо спеціалістів, так само не були готові щодо забезпечення обладнанням. Дуже важливо було, щоб не почався колапс медичної системи, що ми спостерігали в Іспанії, Італії. Потрібно було підготувати медичну систему і не допустити різкого зростання (кількості хворих на COVID-19 – УНІАН)».

Степанов запевнив, що завдяки вчасно запровадженим карантинним заходам «ми повністю збили першу хвилю коронавірусу. Тобто ми не допустили в країні найтрагічнішого розвитку ситуації, що ми спостерігали в інших країнах, і це спрацювало».

«Якщо ви подивитесь, як сьогодні ми готові, то це неможливо навіть порівняти», - наголосив міністр.

За словами Степанова, в Україні порівняно з початком пандемії кількість тестувань зросла майже у 100 разів – було 200 на добу, а зараз більше 20 тис. на добу.

«Ми збільшили кількість апаратів штучної вентиляції легень майже на тисячу у всіх без виключення закладах. Ми навчились лікувати та надавати медичну допомогу хворим на COVID-19, тобто були прийняті наші національні протоколи і наші лікарі знають, як кваліфіковано і швидко надавати медичну допомогу», - сказав Степанов.


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Теги: карантин, Степанов, Україна
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