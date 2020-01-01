Міністр охорони здоров’я розповів, за яких умов Україна може повернутися до жорсткого карантину

Максим Степанов заявив, що Україна повернеться до жорсткого карантину, якщо у всіх без винятку регіонах буде стрімко зростати рівень захворюваності на COVID-19 і заповненість ліжок для цих хворих перевищуватиме 75%.



Про це він заявив в коментарі журналістам під Верховною Радою, - пише



На запитання, у якому разі в Україні на національному рівні може бути знову запроваджено жорсткий карантин, міністр відповів:



«Якщо ми говоримо, щоб уся країна повернулася (до жорсткого карантину – УНІАН), це означає, що у всіх без виключень містах, областях у нас відбувається стрімке зростання (кількості хворих на COVID-19 – УНІАН), заповнюються ліжка (визначені для прийому хворих – УНІАН) більше 75% або кількість нових виявлених хворих перевищує всі показники. Мені здається, що ми в змозі не допустити такої ситуації».



Як наголосив Степанов, запроваджений адаптивний карантин – це «ідеальний баланс, коли ми вводимо різні обмеження в залежності від епідеміологічної ситуації у конкретному місті. Це абсолютно об’єктивно і цей той шлях, по якому йдуть усі без виключення цивілізовані країни».



На запитання, чому в Україні навесні, коли кількість випадків COVID-19 становила сотні, був введений жорсткий карантин на національному рівні, а зараз, коли нові випадки щодня - понад 2 тисячі, жорсткі обмеження не запроваджуються, Степанов відповів:



«Якщо ви пам’ятаєте кінець березня – початок квітня, то у нас повністю не була готова медична система до реагування на COVID-19. Лікарі не знали, в який спосіб лікувати, які ліки застосовувати, бо це була зовсім нова хвороба. Не були готові лікарні ні з професійної точки зору щодо спеціалістів, так само не були готові щодо забезпечення обладнанням. Дуже важливо було, щоб не почався колапс медичної системи, що ми спостерігали в Іспанії, Італії. Потрібно було підготувати медичну систему і не допустити різкого зростання (кількості хворих на COVID-19 – УНІАН)».



Степанов запевнив, що завдяки вчасно запровадженим карантинним заходам «ми повністю збили першу хвилю коронавірусу. Тобто ми не допустили в країні найтрагічнішого розвитку ситуації, що ми спостерігали в інших країнах, і це спрацювало».



«Якщо ви подивитесь, як сьогодні ми готові, то це неможливо навіть порівняти», - наголосив міністр.



За словами Степанова, в Україні порівняно з початком пандемії кількість тестувань зросла майже у 100 разів – було 200 на добу, а зараз більше 20 тис. на добу.



«Ми збільшили кількість апаратів штучної вентиляції легень майже на тисячу у всіх без виключення закладах. Ми навчились лікувати та надавати медичну допомогу хворим на COVID-19, тобто були прийняті наші національні протоколи і наші лікарі знають, як кваліфіковано і швидко надавати медичну допомогу», - сказав Степанов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров’язаявив, що Україна повернеться до жорсткого карантину, якщо у всіх без винятку регіонах буде стрімко зростати рівень захворюваності на COVID-19 і заповненість ліжок для цих хворих перевищуватиме 75%.Про це він заявив в коментарі журналістам під Верховною Радою, - пише УНІАН. На запитання, у якому разі в Україні на національному рівні може бути знову запроваджено жорсткий карантин, міністр відповів:«Якщо ми говоримо, щоб уся країна повернулася (до жорсткого карантину – УНІАН), це означає, що у всіх без виключень містах, областях у нас відбувається стрімке зростання (кількості хворих на COVID-19 – УНІАН), заповнюються ліжка (визначені для прийому хворих – УНІАН) більше 75% або кількість нових виявлених хворих перевищує всі показники. Мені здається, що ми в змозі не допустити такої ситуації».Як наголосив Степанов, запроваджений адаптивний карантин – це «ідеальний баланс, коли ми вводимо різні обмеження в залежності від епідеміологічної ситуації у конкретному місті. Це абсолютно об’єктивно і цей той шлях, по якому йдуть усі без виключення цивілізовані країни».На запитання, чому в Україні навесні, коли кількість випадків COVID-19 становила сотні, був введений жорсткий карантин на національному рівні, а зараз, коли нові випадки щодня - понад 2 тисячі, жорсткі обмеження не запроваджуються, Степанов відповів:«Якщо ви пам’ятаєте кінець березня – початок квітня, то у нас повністю не була готова медична система до реагування на COVID-19. Лікарі не знали, в який спосіб лікувати, які ліки застосовувати, бо це була зовсім нова хвороба. Не були готові лікарні ні з професійної точки зору щодо спеціалістів, так само не були готові щодо забезпечення обладнанням. Дуже важливо було, щоб не почався колапс медичної системи, що ми спостерігали в Іспанії, Італії. Потрібно було підготувати медичну систему і не допустити різкого зростання (кількості хворих на COVID-19 – УНІАН)».Степанов запевнив, що завдяки вчасно запровадженим карантинним заходам «ми повністю збили першу хвилю коронавірусу. Тобто ми не допустили в країні найтрагічнішого розвитку ситуації, що ми спостерігали в інших країнах, і це спрацювало».«Якщо ви подивитесь, як сьогодні ми готові, то це неможливо навіть порівняти», - наголосив міністр.За словами Степанова, в Україні порівняно з початком пандемії кількість тестувань зросла майже у 100 разів – було 200 на добу, а зараз більше 20 тис. на добу.«Ми збільшили кількість апаратів штучної вентиляції легень майже на тисячу у всіх без виключення закладах. Ми навчились лікувати та надавати медичну допомогу хворим на COVID-19, тобто були прийняті наші національні протоколи і наші лікарі знають, як кваліфіковано і швидко надавати медичну допомогу», - сказав Степанов.

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