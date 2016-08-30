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На Гряді незаконно продавали раків

На Гряді незаконно продавали раків
В останній тиждень серпня волинські рибпатрульні викрили чимало порушень.

Про це інформує пресслужба рибоохоронного патруля Волині.

Для прикладу, 26 серпня в урочищі Гряда Шацького району на ринку троє громадян продавали 6 кг живих раків без документів, які підтверджують походження водних біоресурсів та законність їх придбання.

На цих осіб склали протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення правопорушників до відповідальності.

Також 29 серпня між селами Новосілки та Ласків Володимир-Волинського району рибінспектои викрили чоловіка, який ловив рибу забороненими знаряддями лову – двома мисиновими сітками.

На нього оформили адмінпротокол за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданих збитків. Заборонені знаряддя лову вилучили.

Нагадуємо, з 20 серпня по 30 вересня діє заборона на вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах Волинської області. Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, за яке передбачена адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 85 КУпАП (штраф від 340 до 680 грн). Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 грн за кожний екземпляр незаконно виловленого рака.


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Теги: раки, Гряда, ринок, продаж
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Коментарі 3
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тільки на гряді і більше ніде?
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Це просто космос, в останній тиждень серпня рейд зробили! Компетентність служби просто зашкалює!!!!
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Раки продають ціле літо хай їм повилазить мудакаи
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