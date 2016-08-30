На Гряді незаконно продавали раків

В останній тиждень серпня волинські рибпатрульні викрили чимало порушень.Про це інформує пресслужба рибоохоронного патруля Волині.Для прикладу, 26 серпня в урочищі Гряда Шацького району на ринку троє громадян продавали 6 кг живих раків без документів, які підтверджують походження водних біоресурсів та законність їх придбання.На цих осіб склали протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення правопорушників до відповідальності.Також 29 серпня між селами Новосілки та Ласків Володимир-Волинського району рибінспектои викрили чоловіка, який ловив рибу забороненими знаряддями лову – двома мисиновими сітками.На нього оформили адмінпротокол за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданих збитків. Заборонені знаряддя лову вилучили.Нагадуємо, з 20 серпня по 30 вересня діє заборона на вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах Волинської області. Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, за яке передбачена адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 85 КУпАП (штраф від 340 до 680 грн). Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 грн за кожний екземпляр незаконно виловленого рака.