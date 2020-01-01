Перед крадіжкою виставляв фото в Інтернет: на Волині викрили серійного злодія велосипедів





У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюють раніше судимого 39-річного жителя Києва, котрий тимчасово мешкав на Волині,



Оперативники встановили його причетність до скоєння 8 крадіжок у Луцьку, 8 у Рожищенському районі та 2 крадіжок у Луцькому районі.



Зловмисник перед крадіжкою фотографував велосипеди та виставляв на продаж у мережі Інтернет. Коли потенційний клієнт з’являвся – чоловік викрадав двоколісного та продавав. Більшу частину викрадених велосипедів вилучили.



Затриманому слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно) та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана із проникненням) Кримінального кодексу України. Нині підозрюваний перебуває у СІЗО.



Головне фото - ілюстративне.



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