Чому у Луцьку не будують елітне житло





Басейн на даху. Винний погріб з індивідуальними винними сейфами. Власний спа-салон. Власний дитсадок. Власний парк… Приблизно таким є перелік додаткових «фішок», які в Києві забезпечують багатоповерхівці право називатися елітною. У Луцьку – цей процес у зародку. Проте немало місцевих забудовників впевнено продає житло саме з таким статусом, хоча технічні та інфраструктурні характеристики об’єктів далекі від так званої елітності.



Чому вдаються до такої маніпуляції? Бо в Україні немає офіційно затвердженої класифікації житла. І кожен забудовник може називати свій об’єкт, як захоче. Навіть п’ятиповерхівку – хмарочосом. А однокімнатну квартиру на першому поверсі – пентхаусом. Офіційно при цьому – нічого не порушить.



То в чому проблема? Окрім звичайної логіки, проблема насправді в головному – в ціні. Додавши до назви нерухомості кілька пафосних слів, забудовники плюсують, а деколи навіть множать гривні за оту «елітність».



Ми зібрали думки фахівців, яким має бути елітне житло, за яке варто доплачувати.



«ФІШКИ» ЕЛІТНОГО ЖИТЛА



Єдиний більш-менш офіційний поділ житла склала ще в 2006 році Українська будівельна асоціація. Вони визначили більше 100 параметрів, за якими запропонували ділити житло на:



1) соціальне,

2) економ-клас,

3) бізнес-клас,

4) преміум-клас,

5) де-люкс.







Останні два класи вважають елітним житлом.



Різниця між цими класами не просто у тому, що кожен наступний – це кращі умови для проживання. Для того, щоб називатися елітним, є ряд конкретних вимог. Наприклад, для елітного це – окрема спальня для кожного члена сім’ї та окрема вбиральня для кожної спальні. Висота стелі – не менше 2,9 метри. Сучасні і якісні будівельні матеріали – по замовчуванню. А ще будинок повинен бути «начинений» технічними системами: клімат-контроль, система очищення повітря, супутникове ТБ та інтернет, відеоспостереження тощо.



Не менш важливою вимогою є побутова інфраструктура будинку. Мова навіть не про обов’язкові паркомісця на квартиру. І не про цілодобову консьєрж-службу. В елітному будинку «під боком» має бути все для комфортного життя: хімчистка і пральня, спортзал, басейн, спа-салон, перукарня тощо.



Також важливим є місце розташування житлового комплексу. Це не може бути промислова зона чи густо заселений спальний район. Елітне житло – це те, яке розташоване у самому центрі «цивілізації», близько біля усіх важливих соціальних закладів і в той же час – не має поруч інших висоток, які б затуляли гарні краєвиди з вікон.



ВИМОГИ В ЛУЦЬКИХ РЕАЛІЯХ



Фахівці із нерухомості у Луцьку погоджуються, що відсутність офіційної класифікації житла вносить плутанину: забудовник сам визначає, якого типу його житло. Проте часто такі назви – лише рекламний хід, а реальні характеристики новобудови не відповідають заявленому класу.



«Серед ріелторів є популярний жарт з приводу елітного житла. Мовляв, на це впливає три фактори: локація, локація і ще раз локація. Звісно, це перебільшення, бо для того, щоб будувати елітну нерухомість треба немало інших факторів. Це однозначно має бути індивідуальний, а не масовий проект. Територія – огороджена і не за кілька метрів від іншого ЖК. Зазвичай перший поверх не заселений, а розміщує різні заклади із надання соціальних послуг, клубні заклади, навіть кінотеатр чи басейн. Але, повертаючись до жарту, і місце розташування дуже важливе. Для міста такою площею як Луцьк вимога із розташування – в радіусі одного кілометра від історичного центру», – розповідає заступник голови Асоціації фахівців з нерухомості Волині Валерій Мусійчук.







Серед інших важливих обставин, які впливають на клас житла – густота заселення.



«Якщо мова про будинок на тисячу квартир, це – не елітне житло і навіть не бізнес-клас. Багато квартир означає, що вони – невеличкі площею. А елітною можна вважати квартиру, де на одну особу – мінімум 30 квадратних метрів. Де-люкс – це, швидше, взагалі про квартири на увесь поверх чи навіть дворівневі», – пояснює експерт.



Якщо забудовник заявляє, що зводить елітний будинок, відповідним повинен бути не тільки дизайн, а й якість будівельних матеріалів.

«Стіни з газоблоку – це точно не про елітне будівництво. Матеріали мають бути натуральними, а технології – надсучасними. Не просто енергоефективні вікна, а й правильний європейський монтаж із ущільнювачем», – розповідає Володимир Демченко, керівник компанії «Смарт Проект».



За розрахунками експертів, справді елітне житло у Луцьку, яке передбачає перелічені вище умови, має коштувати суттєво дорожче. У той час, як середня ціна за стандартну квартиру – 16 тисяч гривень за м2, в елітній квадрат мав би коштувати від 30 тисяч гривень.



«Усі ці додаткові речі, які мають бути в елітному житлі, суттєво здорожчують вартість квадратного метра. Якщо мова справді про де-люкс, де може бути басейн в підвалі чи обов’язковий ліфт, навіть якщо поверхів – лише п’ять, то ціна вийде захмарною для Луцька. За такі гроші люди швидше виберуть котедж поблизу міста», – переконаний Володимир Демченко.



ЩО ТАКЕ ЕЛІТ- НА ПРИКЛАДАХ



Для того, щоб краще зрозуміти, як виглядає сучасне елітне житло, пропонуємо три приклади новобудов у Києві.



1. ЖК TetrisHall (забудовник – «К.А.Н. Девелопмент»)



Фасад цього ЖК – мультимедійний витвір мистецтва. Для його оформлення використали інноваційне підсвічування із 16 мільйонами відтінків світла! Вночі будівля створює світловий ефект гри в тетріс.

ЖК має власний парк та дитячий садок, басейн і зону барбекю на даху, дизайнерське лобі із баром, а в кожній квартирі – система «розумного будинку». В майбутньому між дахами двох будинківTetrisHall запланований міст зі скляною підлогою.







2. ЖК TaryanTowers (забудовник – TaryanGroup)



Цей ЖК теж вражає архітектурою: три вежі знизу об’єднані загальним 4-х поверховим стилобатом (тут – торговий центр і ресторани), а зверху будівлі з’єднані скляними 2-х рівневими мостами. У кожної вежі – своя концепція. У першій будівлі буде відкритий панорамний ресторан, на даху другої башти – парк просто неба зі штучним озером та зимовим садом, а на даху третьої вежі буде кінотеатр і планетарій.



Також в комплексі буде спеціально спроектований лайфстайл-курорт TSARSKY: спортзаліз зоною спа, саунами, хамамом, соляною кімнатою, а також – два басейни.



Ще одна «фішка» – концепція «двір без авто». Відповідно – підземний паркінг з ліфтом на всі поверхи та зарядками для електрокарів.







3. ЖК Washington Concept House (забудовник – SagaDevelopment)



Цей ЖК називають «будинком для гурманів». Тут буде діяти послуга «особистий кухар», яку реалізовують спільно із найпрестижнішими ресторанами Києва. Також в комплексі – кімната для куріння сигар, домашній кінотеатр, винний погріб з індивідуальними винними сейфами.



Дизайн будівлі – теж унікальний. Тут застосована технологія динамічних фасадів, і завдяки заломлюванню світла з кожного іншого ракурсу будинок виглядає по-новому.







Зображення - з ресурсу



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Елітна чи преміум-нерухомість у світових стандартах – це не просто рекламний слоган, аби привернути увагу покупців та збільшити продажі. Існують чіткі вимоги, які дозволяють віднести новобудову до найвищого класу.



В Україні (щоправда, переважно в Києві) давно будують елітні багатоповерхівки. І попри те, що офіційної класифікації житла немає, ці інноваційні ЖК з просторими квартирами, неймовірними дизайнами та розвинутою внутрішньою інфраструктурою, визначають рівень, на який змушені рівнятися інші забудовники. Звісно, якщо розуміють, що «еліт-» – це не тільки більша цифра в кошторисі, а справді особлива якість.



Тому, обираючи нове житло, уважно зважте, чи відповідає якісь будівельних матеріалів, інфраструктура заявленій «елітності», щоб потім не розчаруватися у власному виборі.



Ярослава ЛИПНЮК





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для того, щоб називати житло елітним, недостатньо мати площу, більшу, як у радянської «хрущовки» і проект, оригінальніший за панельну «гаргару» зразка 80-х.Басейн на даху. Винний погріб з індивідуальними винними сейфами. Власний спа-салон. Власний дитсадок. Власний парк… Приблизно таким є перелік додаткових «фішок», які в Києві забезпечують багатоповерхівці право називатися елітною. У Луцьку – цей процес у зародку. Проте немало місцевих забудовників впевнено продає житло саме з таким статусом, хоча технічні та інфраструктурні характеристики об’єктів далекі від так званої елітності.Чому вдаються до такої маніпуляції? Бо в Україні немає офіційно затвердженої класифікації житла. І кожен забудовник може називати свій об’єкт, як захоче. Навіть п’ятиповерхівку – хмарочосом. А однокімнатну квартиру на першому поверсі – пентхаусом. Офіційно при цьому – нічого не порушить.То в чому проблема? Окрім звичайної логіки, проблема насправді в головному – в ціні. Додавши до назви нерухомості кілька пафосних слів, забудовники плюсують, а деколи навіть множать гривні за оту «елітність».Ми зібрали думки фахівців, яким має бути елітне житло, за яке варто доплачувати.Єдиний більш-менш офіційний поділ житла склала ще в 2006 році Українська будівельна асоціація. Вони визначили більше 100 параметрів, за якими запропонували ділити житло на:1) соціальне,2) економ-клас,3) бізнес-клас,4) преміум-клас,5) де-люкс.Останні два класи вважають елітним житлом.Різниця між цими класами не просто у тому, що кожен наступний – це кращі умови для проживання. Для того, щоб називатися елітним, є ряд конкретних вимог. Наприклад, для елітного це – окрема спальня для кожного члена сім’ї та окрема вбиральня для кожної спальні. Висота стелі – не менше 2,9 метри. Сучасні і якісні будівельні матеріали – по замовчуванню. А ще будинок повинен бути «начинений» технічними системами: клімат-контроль, система очищення повітря, супутникове ТБ та інтернет, відеоспостереження тощо.Не менш важливою вимогою є побутова інфраструктура будинку. Мова навіть не про обов’язкові паркомісця на квартиру. І не про цілодобову консьєрж-службу. В елітному будинку «під боком» має бути все для комфортного життя: хімчистка і пральня, спортзал, басейн, спа-салон, перукарня тощо.Також важливим є місце розташування житлового комплексу. Це не може бути промислова зона чи густо заселений спальний район. Елітне житло – це те, яке розташоване у самому центрі «цивілізації», близько біля усіх важливих соціальних закладів і в той же час – не має поруч інших висоток, які б затуляли гарні краєвиди з вікон.Фахівці із нерухомості у Луцьку погоджуються, що відсутність офіційної класифікації житла вносить плутанину: забудовник сам визначає, якого типу його житло. Проте часто такі назви – лише рекламний хід, а реальні характеристики новобудови не відповідають заявленому класу.«Серед ріелторів є популярний жарт з приводу елітного житла. Мовляв, на це впливає три фактори: локація, локація і ще раз локація. Звісно, це перебільшення, бо для того, щоб будувати елітну нерухомість треба немало інших факторів. Це однозначно має бути індивідуальний, а не масовий проект. Територія – огороджена і не за кілька метрів від іншого ЖК. Зазвичай перший поверх не заселений, а розміщує різні заклади із надання соціальних послуг, клубні заклади, навіть кінотеатр чи басейн. Але, повертаючись до жарту, і місце розташування дуже важливе. Для міста такою площею як Луцьк вимога із розташування – в радіусі одного кілометра від історичного центру», – розповідає заступник голови Асоціації фахівців з нерухомості ВолиніСеред інших важливих обставин, які впливають на клас житла – густота заселення.«Якщо мова про будинок на тисячу квартир, це – не елітне житло і навіть не бізнес-клас. Багато квартир означає, що вони – невеличкі площею. А елітною можна вважати квартиру, де на одну особу – мінімум 30 квадратних метрів. Де-люкс – це, швидше, взагалі про квартири на увесь поверх чи навіть дворівневі», – пояснює експерт.Якщо забудовник заявляє, що зводить елітний будинок, відповідним повинен бути не тільки дизайн, а й якість будівельних матеріалів.«Стіни з газоблоку – це точно не про елітне будівництво. Матеріали мають бути натуральними, а технології – надсучасними. Не просто енергоефективні вікна, а й правильний європейський монтаж із ущільнювачем», – розповідає, керівник компанії «Смарт Проект».За розрахунками експертів, справді елітне житло у Луцьку, яке передбачає перелічені вище умови, має коштувати суттєво дорожче. У той час, як середня ціна за стандартну квартиру – 16 тисяч гривень за м2, в елітній квадрат мав би коштувати від 30 тисяч гривень.«Усі ці додаткові речі, які мають бути в елітному житлі, суттєво здорожчують вартість квадратного метра. Якщо мова справді про де-люкс, де може бути басейн в підвалі чи обов’язковий ліфт, навіть якщо поверхів – лише п’ять, то ціна вийде захмарною для Луцька. За такі гроші люди швидше виберуть котедж поблизу міста», – переконаний Володимир Демченко.Для того, щоб краще зрозуміти, як виглядає сучасне елітне житло, пропонуємо три приклади новобудов у Києві.1. ЖК TetrisHall (забудовник – «К.А.Н. Девелопмент»)Фасад цього ЖК – мультимедійний витвір мистецтва. Для його оформлення використали інноваційне підсвічування із 16 мільйонами відтінків світла! Вночі будівля створює світловий ефект гри в тетріс.ЖК має власний парк та дитячий садок, басейн і зону барбекю на даху, дизайнерське лобі із баром, а в кожній квартирі – система «розумного будинку». В майбутньому між дахами двох будинківTetrisHall запланований міст зі скляною підлогою.2. ЖК TaryanTowers (забудовник – TaryanGroup)Цей ЖК теж вражає архітектурою: три вежі знизу об’єднані загальним 4-х поверховим стилобатом (тут – торговий центр і ресторани), а зверху будівлі з’єднані скляними 2-х рівневими мостами. У кожної вежі – своя концепція. У першій будівлі буде відкритий панорамний ресторан, на даху другої башти – парк просто неба зі штучним озером та зимовим садом, а на даху третьої вежі буде кінотеатр і планетарій.Також в комплексі буде спеціально спроектований лайфстайл-курорт TSARSKY: спортзаліз зоною спа, саунами, хамамом, соляною кімнатою, а також – два басейни.Ще одна «фішка» – концепція «двір без авто». Відповідно – підземний паркінг з ліфтом на всі поверхи та зарядками для електрокарів.3. ЖК Washington Concept House (забудовник – SagaDevelopment)Цей ЖК називають «будинком для гурманів». Тут буде діяти послуга «особистий кухар», яку реалізовують спільно із найпрестижнішими ресторанами Києва. Також в комплексі – кімната для куріння сигар, домашній кінотеатр, винний погріб з індивідуальними винними сейфами.Дизайн будівлі – теж унікальний. Тут застосована технологія динамічних фасадів, і завдяки заломлюванню світла з кожного іншого ракурсу будинок виглядає по-новому.Зображення - з ресурсу за посиланням * * *Елітна чи преміум-нерухомість у світових стандартах – це не просто рекламний слоган, аби привернути увагу покупців та збільшити продажі. Існують чіткі вимоги, які дозволяють віднести новобудову до найвищого класу.В Україні (щоправда, переважно в Києві) давно будують елітні багатоповерхівки. І попри те, що офіційної класифікації житла немає, ці інноваційні ЖК з просторими квартирами, неймовірними дизайнами та розвинутою внутрішньою інфраструктурою, визначають рівень, на який змушені рівнятися інші забудовники. Звісно, якщо розуміють, що «еліт-» – це не тільки більша цифра в кошторисі, а справді особлива якість.Тому, обираючи нове житло, уважно зважте, чи відповідає якісь будівельних матеріалів, інфраструктура заявленій «елітності», щоб потім не розчаруватися у власному виборі.

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