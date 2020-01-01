У луцькому парку нацгвардійці затримали хлопця з наркотиками
Сьогодні, 17:00
У Луцьку минулими вихідними військовослужбовці Національної гвардії України затримали молодого чоловіка з наркотиками.
Про це йдеться на сторінці військової частини НГУ м. Луцьк.
Піший наряд військовослужбовців у луцькому парку 900-річчя виявив та вилучив у громадянина 2000 року народження речовину, ззовні схожу на наркотичну.
Чоловік намагався приховати її у згорнутій одногривневій купюрі. Для з’ясування усіх обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група. Речовину вилучили та направили на дослідження.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йдеться на сторінці військової частини НГУ м. Луцьк.
Піший наряд військовослужбовців у луцькому парку 900-річчя виявив та вилучив у громадянина 2000 року народження речовину, ззовні схожу на наркотичну.
Чоловік намагався приховати її у згорнутій одногривневій купюрі. Для з’ясування усіх обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група. Речовину вилучили та направили на дослідження.
Головне фото - ілюстративне.
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