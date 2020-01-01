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У луцькому парку нацгвардійці затримали хлопця з наркотиками

У луцькому парку нацгвардійці затримали хлопця з наркотиками
У Луцьку минулими вихідними військовослужбовці Національної гвардії України затримали молодого чоловіка з наркотиками.

Про це йдеться на сторінці військової частини НГУ м. Луцьк.

Піший наряд військовослужбовців у луцькому парку 900-річчя виявив та вилучив у громадянина 2000 року народження речовину, ззовні схожу на наркотичну.

Чоловік намагався приховати її у згорнутій одногривневій купюрі. Для з’ясування усіх обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група. Речовину вилучили та направили на дослідження.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: наркотики, нацгвардійці, Луцьк
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