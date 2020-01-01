У трьох ОТГ на Волині представили кандидатів на вибори від партії «За майбутнє»

Форуми–представлення кандидатів у депутати до рад різних рівнів політичної партії «За майбутнє» відбулися у трьох об’єднаних територіальних громадах Володимир-Волинського району. Під час цього народний депутатпредставив політичну силу її симпатикам і висловив підтримку головам Устилузької, Оваднівської і Зимненської ОТГ, які вдруге балотуватимуться на обіймані посади.Про це повідомляє пресслужба нардепа.«За майбутнє» – молода партія, якою фактично керують волиняни.Рік тому я і мої колеги-депутати –обралися до парламенту як безпартійні самовисуванці. Разом ізми об’єдналися в депутатську групу «За майбутнє», щоб захищати права та інтереси виборців, тобто вас. Напередодні місцевих виборів депутатська група трансформувалась у політсилу «За майбутнє» і сьогодні нашим головним завданням є захистити децентралізацію. Наша ціль – виграти в усіх виборчих перегонах», – сказав Ігор Гузь.Під час форуму в Устилузькій міській об’єднаній громаді помічник парламентарязауважив, що Ігор Палиця очолює партію та веде загальний список до Волинської обласної ради. Нардеп Ігор Гузь –очолить список в обласну раду від округу №19.«Ми йдемо спільною колоною у всі органи влади. Парламентар і команда “За майбутнє” висловлює довіру голові Устилузької ОТГта підтримуватиме його кандидатуру на місцевих виборах восени», – сказав Бокоч.Він також зауважив, що наступні п’ять років мають стати періодом активного залучення інвестицій у громаду, а завдання нардепа та політсили - зберегти децентралізацію та залучити максимум коштів на розвиток територій.«На потреби маленької сільської школи виділили понад 3 мільйони гривень. Нам навіть не снилося, що такі ресурси підуть на заклади освіти. Фасад, цоколь зробили, а ще водовідвід, замінили газові котли на твердопаливні у нашому та інших освітніх закладах. А це – економія в грошах, значно покращився температурний режим, діти не мерзнуть. Всього цього могло і не бути, якби на посаді був хтось інший. Тому я підтримую кандидатуру Віктора Поліщука і вирішив йти в депутати, щоб допомагати йому», – поділився думками директор школи села ЗоряОваднівська ОТГ за останні три роки змінилась до невпізнаваності. Усе завдяки умілому керівнику – голові громади, який у співпраці з командою фахівців та народним депутатом Ігорем Гузем досягнули таких високих результатів.«Я об’їхав усі ОТГ свого округу і майже всі голови йдуть у нашій команді. Ми вирішили: нам немає що ділити, тому йдемо разом на перемогу», – наголосив парламентар.Саме завдяки децентралізації Оваднівська громада відчула, що таке розвиток.«Адмінреформа – одна із кращих реформ, яка є в Україні. Завдяки команді депутата Верховної Ради, районному керівництву, яке не створювало перешкод, ми об’єдналися. Деякі села громади тепер не впізнати!» – розповів голова ОТГДиректорка Гайківської школирозповіла, що за останні три роки теж відчула значимі зміни у громаді: «Ми б не могли розраховувати на такі покращення, будучи частиною району. Ці реформи втілюємо ми з вами. Правильні люди на правильному місці важливіші, аніж правильно написана програма розвитку. Сергій Панасевич на своєму місці! Він і його команда працюють для громади, повернуті обличчям до людей, щоб покращити наше життя», – запевнила пані Антонюк.Під час форуму у Зимному Ігор Гузь повідомив, що підтримує нинішнього головуу його намірах балотуватися на посаду керівника Зимнівської ОТГ.«Зимнівська громада і В’ячеслав Католик – першопрохідці із децентралізації в окрузі. Як тільки я став народним депутатом наприкінці жовтня 2014 року, ми одразу розгорнули цей процес, щоб покрити увесь округ об’єднаними громадами, що і відбулося до 2017 року. В’ячеслав Артурович не побоявся і нічого не втратив, бо це були роки, коли держава ресурсно підтримувала громади більше, ніж зараз. Вдавалося і нам долучатися коштами з різних джерел – держбюджету, фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Співпраця у нас із головою ОТГ – залізобетонна. Ми йдемо спільно на вибори з головами ОТГ: вони підтримали мене, я підтримую їх», – зазначив Гузь.«Чому я йду в депутати від «За майбутнього»? Бо бачу, що з такою командою можна працювати на благо малої Батьківщини. За 25 років не було нічого в моєму селі. А за 5 років – багато зробили. Різниця колосальна. Тому я в команді!» – розповів під час форуму директор автошколи у Володимирі-ВолинськомуДо слова, форуми політичної сили «За майбутнє» відбулися майже у всіх об’єднаних громадах округу № 19 і усіх представлених голів ОТГ на місцевих виборах підтримуватиме особисто народний депутат Ігор Гузь та його команда.