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Браконьєрство, спалювання сухої трави: понад пів сотні волинян оштрафували за екопорушення

Браконьєрство, спалювання сухої трави: понад пів сотні волинян оштрафували за екопорушення
У серпні під час позапланових перевірок і рейдів екологічні інспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області оштрафували 55 волинян на суму 43 656 гривень.

Про це йдеться на сайті відомства.

Зокрема, у Луцькому районі ошфтрафували двох громадян. Один з них заплатить 3060 гривень штрафу за спалювання сухої рослинності згідно статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У Ківерцівському районі за екопорушення до відповідальності притягнули 6 людей.

Сім жителів Володимир-Волинського району сплатять штрафи за порушення у сфері охорони довкілля.

Житель Камінь-Каширського району заплатить 340 гривень штрафу за спалювання побутових відходів згідно статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У Горохівському районі двоє чоловіків заплатять по 3060 гривень за спалювання сухої рослинності згідно статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Усього за місяць в районі затримали 8 екопорушників.

У Любешівському районі під час позапланових перевірок інспектори Державної екологічної інспеціїї у Волинській області виявили шістьох порушників.

Двоє жителів Ратнівського району заплатять штрафи за самовільне водокористування.

У Старовижівському районі під час рейдів за браконьєрство оштрафували трьох громадян.

У Любомльського районі чоловік сплатить 3060 гривень за спалювання сухої рослинності згідно статтею 77-1 Кодексу України. Ще одного громадянина оштрафували за поводження з відходами.

У Шацькому районі оштрафували двох чоловіків за незаконну риболовлю.


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Теги: волиняни, інспекці, екопорушення
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