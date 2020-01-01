Браконьєрство, спалювання сухої трави: понад пів сотні волинян оштрафували за екопорушення





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Зокрема, у Луцькому районі ошфтрафували двох громадян. Один з них заплатить 3060 гривень штрафу за спалювання сухої рослинності згідно статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



У Ківерцівському районі за екопорушення до відповідальності притягнули 6 людей.



Сім жителів Володимир-Волинського району сплатять штрафи за порушення у сфері охорони довкілля.



Житель Камінь-Каширського району заплатить 340 гривень штрафу за спалювання побутових відходів згідно статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



У Горохівському районі двоє чоловіків заплатять по 3060 гривень за спалювання сухої рослинності згідно статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Усього за місяць в районі затримали 8 екопорушників.



У Любешівському районі під час позапланових перевірок інспектори Державної екологічної інспеціїї у Волинській області виявили шістьох порушників.



Двоє жителів Ратнівського району заплатять штрафи за самовільне водокористування.



У Старовижівському районі під час рейдів за браконьєрство оштрафували трьох громадян.



У Любомльського районі чоловік сплатить 3060 гривень за спалювання сухої рослинності згідно статтею 77-1 Кодексу України. Ще одного громадянина оштрафували за поводження з відходами.



У Шацькому районі оштрафували двох чоловіків за незаконну риболовлю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У серпні під час позапланових перевірок і рейдів екологічні інспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області оштрафували 55 волинян на суму 43 656 гривень.Про це йдеться на сайті відомства.Зокрема, у Луцькому районі ошфтрафували двох громадян. Один з них заплатить 3060 гривень штрафу за спалювання сухої рослинності згідно статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.У Ківерцівському районі за екопорушення до відповідальності притягнули 6 людей.Сім жителів Володимир-Волинського району сплатять штрафи за порушення у сфері охорони довкілля.Житель Камінь-Каширського району заплатить 340 гривень штрафу за спалювання побутових відходів згідно статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення.У Горохівському районі двоє чоловіків заплатять по 3060 гривень за спалювання сухої рослинності згідно статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Усього за місяць в районі затримали 8 екопорушників.У Любешівському районі під час позапланових перевірок інспектори Державної екологічної інспеціїї у Волинській області виявили шістьох порушників.Двоє жителів Ратнівського району заплатять штрафи за самовільне водокористування.У Старовижівському районі під час рейдів за браконьєрство оштрафували трьох громадян.У Любомльського районі чоловік сплатить 3060 гривень за спалювання сухої рослинності згідно статтею 77-1 Кодексу України. Ще одного громадянина оштрафували за поводження з відходами.У Шацькому районі оштрафували двох чоловіків за незаконну риболовлю.

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