Браконьєрство, спалювання сухої трави: понад пів сотні волинян оштрафували за екопорушення
Сьогодні, 17:30
У серпні під час позапланових перевірок і рейдів екологічні інспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області оштрафували 55 волинян на суму 43 656 гривень.
Про це йдеться на сайті відомства.
Зокрема, у Луцькому районі ошфтрафували двох громадян. Один з них заплатить 3060 гривень штрафу за спалювання сухої рослинності згідно статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У Ківерцівському районі за екопорушення до відповідальності притягнули 6 людей.
Сім жителів Володимир-Волинського району сплатять штрафи за порушення у сфері охорони довкілля.
Житель Камінь-Каширського району заплатить 340 гривень штрафу за спалювання побутових відходів згідно статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У Горохівському районі двоє чоловіків заплатять по 3060 гривень за спалювання сухої рослинності згідно статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Усього за місяць в районі затримали 8 екопорушників.
У Любешівському районі під час позапланових перевірок інспектори Державної екологічної інспеціїї у Волинській області виявили шістьох порушників.
Двоє жителів Ратнівського району заплатять штрафи за самовільне водокористування.
У Старовижівському районі під час рейдів за браконьєрство оштрафували трьох громадян.
У Любомльського районі чоловік сплатить 3060 гривень за спалювання сухої рослинності згідно статтею 77-1 Кодексу України. Ще одного громадянина оштрафували за поводження з відходами.
У Шацькому районі оштрафували двох чоловіків за незаконну риболовлю.
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Про це йдеться на сайті відомства.
Зокрема, у Луцькому районі ошфтрафували двох громадян. Один з них заплатить 3060 гривень штрафу за спалювання сухої рослинності згідно статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У Ківерцівському районі за екопорушення до відповідальності притягнули 6 людей.
Сім жителів Володимир-Волинського району сплатять штрафи за порушення у сфері охорони довкілля.
Житель Камінь-Каширського району заплатить 340 гривень штрафу за спалювання побутових відходів згідно статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У Горохівському районі двоє чоловіків заплатять по 3060 гривень за спалювання сухої рослинності згідно статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Усього за місяць в районі затримали 8 екопорушників.
У Любешівському районі під час позапланових перевірок інспектори Державної екологічної інспеціїї у Волинській області виявили шістьох порушників.
Двоє жителів Ратнівського району заплатять штрафи за самовільне водокористування.
У Старовижівському районі під час рейдів за браконьєрство оштрафували трьох громадян.
У Любомльського районі чоловік сплатить 3060 гривень за спалювання сухої рослинності згідно статтею 77-1 Кодексу України. Ще одного громадянина оштрафували за поводження з відходами.
У Шацькому районі оштрафували двох чоловіків за незаконну риболовлю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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