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Байдарки, сафарі і веломандрівки: як розважають відпочивальників на Шацьких озерах. ВІДЕО

Байдарки, сафарі і веломандрівки: як розважають відпочивальників на Шацьких озерах. ВІДЕО
У Шацькому національному природному парку нараховують три десятки озер.

Альтернативу звичному відпочинку на пляжі пропонують на Шацьких озерах. Сафарі на радянському позашляховику, подорож дикими озерами, веломандрівки та риболовля – таким може бути дозвілля в нацпарку, - пише Суспільне.

Окрім Світязя, в Шацькому національному парку є чимало диких озер, - розповідає екскурсовод Роман Олександрович. Він зауваує, що усіх їх побачити впродовж одного дня нереально. Розгледіти озера можна, вирушивши на сафарі на позашляховику бездоріжжям та лісовими хащами.

"Озеро Ритець у селі Кошари, розташоване між трьох кордонів – українського, польського та білоруського. Вода тут прохолодна, багата на гліцерин, має багряне забарвлення, внаслідок того, що болота торф’яні, великий вміст металу", - говорить екскурсовод.
Байдарки, сафарі і веломандрівки: як розважають відпочивальників на Шацьких озерах. ВІДЕО

Тригодинний маршрут на байдарках пролягає п’ятьма озерами. Починається він з озера Перемут, протяжність - в одну сторону 5 км, Потім туристи мають змогу відпочити на плавучому острові, після цього ще долають відстань у 3,5 км до Світязя. Зі слів інструктора Сергія Стадніка, під час сплаву туристи можуть побачити бакланів, мартинів, білих та сірих чапель.
Байдарки, сафарі і веломандрівки: як розважають відпочивальників на Шацьких озерах. ВІДЕО

Туристка Ольга каже, що подолавши маршрут на байдарці, відчуває фізичну втому, але емоційні відчуття переважають.

"Бо таких пейзажів, такої природи, яка є на Шацьких озерах, ніде більше не побачити", - розповідає туристка.
Байдарки, сафарі і веломандрівки: як розважають відпочивальників на Шацьких озерах. ВІДЕО

Останніми роками в національному парку популярними стали екскурсії на велосипедах. Є багато місць, на яких побувати непросто.

"Навіть місцеві думають, що вони все бачили, але насправді кожен маршрут відрізняється від попереднього, єдине що може перетинатися в певних місцях", - резюмує Роман Олександрович.



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Теги: Шацькі озера, відпочинок
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