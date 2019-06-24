Байдарки, сафарі і веломандрівки: як розважають відпочивальників на Шацьких озерах. ВІДЕО





Альтернативу звичному відпочинку на пляжі пропонують на Шацьких озерах. Сафарі на радянському позашляховику, подорож дикими озерами, веломандрівки та риболовля – таким може бути дозвілля в нацпарку, - пише



Окрім Світязя, в Шацькому національному парку є чимало диких озер, - розповідає екскурсовод Роман Олександрович. Він зауваує, що усіх їх побачити впродовж одного дня нереально. Розгледіти озера можна, вирушивши на сафарі на позашляховику бездоріжжям та лісовими хащами.



"Озеро Ритець у селі Кошари, розташоване між трьох кордонів – українського, польського та білоруського. Вода тут прохолодна, багата на гліцерин, має багряне забарвлення, внаслідок того, що болота торф’яні, великий вміст металу", - говорить екскурсовод.



Тригодинний маршрут на байдарках пролягає п’ятьма озерами. Починається він з озера Перемут, протяжність - в одну сторону 5 км, Потім туристи мають змогу відпочити на плавучому острові, після цього ще долають відстань у 3,5 км до Світязя. Зі слів інструктора Сергія Стадніка, під час сплаву туристи можуть побачити бакланів, мартинів, білих та сірих чапель.



Туристка Ольга каже, що подолавши маршрут на байдарці, відчуває фізичну втому, але емоційні відчуття переважають.



"Бо таких пейзажів, такої природи, яка є на Шацьких озерах, ніде більше не побачити", - розповідає туристка.



Останніми роками в національному парку популярними стали екскурсії на велосипедах. Є багато місць, на яких побувати непросто.



"Навіть місцеві думають, що вони все бачили, але насправді кожен маршрут відрізняється від попереднього, єдине що може перетинатися в певних місцях", - резюмує Роман Олександрович.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацькому національному природному парку нараховують три десятки озер.Альтернативу звичному відпочинку на пляжі пропонують на Шацьких озерах. Сафарі на радянському позашляховику, подорож дикими озерами, веломандрівки та риболовля – таким може бути дозвілля в нацпарку, - пише Суспільне. Окрім Світязя, в Шацькому національному парку є чимало диких озер, - розповідає екскурсовод. Він зауваує, що усіх їх побачити впродовж одного дня нереально. Розгледіти озера можна, вирушивши на сафарі на позашляховику бездоріжжям та лісовими хащами."Озеро Ритець у селі Кошари, розташоване між трьох кордонів – українського, польського та білоруського. Вода тут прохолодна, багата на гліцерин, має багряне забарвлення, внаслідок того, що болота торф’яні, великий вміст металу", - говорить екскурсовод.Тригодинний маршрут на байдарках пролягає п’ятьма озерами. Починається він з озера Перемут, протяжність - в одну сторону 5 км, Потім туристи мають змогу відпочити на плавучому острові, після цього ще долають відстань у 3,5 км до Світязя. Зі слів інструктора, під час сплаву туристи можуть побачити бакланів, мартинів, білих та сірих чапель.Туристка Ольга каже, що подолавши маршрут на байдарці, відчуває фізичну втому, але емоційні відчуття переважають."Бо таких пейзажів, такої природи, яка є на Шацьких озерах, ніде більше не побачити", - розповідає туристка.Останніми роками в національному парку популярними стали екскурсії на велосипедах. Є багато місць, на яких побувати непросто."Навіть місцеві думають, що вони все бачили, але насправді кожен маршрут відрізняється від попереднього, єдине що може перетинатися в певних місцях", - резюмує Роман Олександрович.

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