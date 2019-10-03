На Волині злодій-невдаха попався патрульним, коли перебігав дорогу перед службовим авто





Сьогодні, 1 вересня, у Ковелі під час патрулювання лейтенант поліції Дмитро Гоцуляк та лейтенант поліції Аліна Кисляк на вулиці Грушевського виявили особу, яка швидко перебігла дорогу перед службовим автомобілем,



Тут же поліцейські помітили жінку, яка гукала на допомогу. Вона повідомила інспекторам, що чоловік, котрий перебігав дорогу, викрав у неї мобільний телефон.



Провівши розшукові дії, патрульні оперативно віднайшли 30-річного чоловіка, який переховувався у дворі будинків. У нього й виявили мобільний телефон, схожий на той, яким заволоділи.



Жінкою, в якої викрали телефон, виявилася продавчиня. Вона пояснила, що вищевказаний громадянин довго стояв у магазині та роздивлявся товар, а в момент, коли жінка відвернулася, то він схопив телефон з-за прилавка та почав утікати.



Патрульні здійснили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу Ковельського ВП, яка й встановить усі деталі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські патрульні по гарячих слідах розшукали крадія мобільного телефону.Сьогодні, 1 вересня, у Ковелі під час патрулювання лейтенант поліціїта лейтенант поліціїна вулиці Грушевського виявили особу, яка швидко перебігла дорогу перед службовим автомобілем, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Тут же поліцейські помітили жінку, яка гукала на допомогу. Вона повідомила інспекторам, що чоловік, котрий перебігав дорогу, викрав у неї мобільний телефон.Провівши розшукові дії, патрульні оперативно віднайшли 30-річного чоловіка, який переховувався у дворі будинків. У нього й виявили мобільний телефон, схожий на той, яким заволоділи.Жінкою, в якої викрали телефон, виявилася продавчиня. Вона пояснила, що вищевказаний громадянин довго стояв у магазині та роздивлявся товар, а в момент, коли жінка відвернулася, то він схопив телефон з-за прилавка та почав утікати.Патрульні здійснили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу Ковельського ВП, яка й встановить усі деталі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію