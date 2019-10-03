На Волині злодій-невдаха попався патрульним, коли перебігав дорогу перед службовим авто
Сьогодні, 18:02
Ковельські патрульні по гарячих слідах розшукали крадія мобільного телефону.
Сьогодні, 1 вересня, у Ковелі під час патрулювання лейтенант поліції Дмитро Гоцуляк та лейтенант поліції Аліна Кисляк на вулиці Грушевського виявили особу, яка швидко перебігла дорогу перед службовим автомобілем, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Тут же поліцейські помітили жінку, яка гукала на допомогу. Вона повідомила інспекторам, що чоловік, котрий перебігав дорогу, викрав у неї мобільний телефон.
Провівши розшукові дії, патрульні оперативно віднайшли 30-річного чоловіка, який переховувався у дворі будинків. У нього й виявили мобільний телефон, схожий на той, яким заволоділи.
Жінкою, в якої викрали телефон, виявилася продавчиня. Вона пояснила, що вищевказаний громадянин довго стояв у магазині та роздивлявся товар, а в момент, коли жінка відвернулася, то він схопив телефон з-за прилавка та почав утікати.
Патрульні здійснили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу Ковельського ВП, яка й встановить усі деталі.
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Сьогодні, 1 вересня, у Ковелі під час патрулювання лейтенант поліції Дмитро Гоцуляк та лейтенант поліції Аліна Кисляк на вулиці Грушевського виявили особу, яка швидко перебігла дорогу перед службовим автомобілем, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Тут же поліцейські помітили жінку, яка гукала на допомогу. Вона повідомила інспекторам, що чоловік, котрий перебігав дорогу, викрав у неї мобільний телефон.
Провівши розшукові дії, патрульні оперативно віднайшли 30-річного чоловіка, який переховувався у дворі будинків. У нього й виявили мобільний телефон, схожий на той, яким заволоділи.
Жінкою, в якої викрали телефон, виявилася продавчиня. Вона пояснила, що вищевказаний громадянин довго стояв у магазині та роздивлявся товар, а в момент, коли жінка відвернулася, то він схопив телефон з-за прилавка та почав утікати.
Патрульні здійснили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу Ковельського ВП, яка й встановить усі деталі.
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