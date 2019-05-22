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У Волновасі вшанували пам'ять загиблих волинян. ФОТО

У Волновасі вшанували пам'ять загиблих волинян. ФОТО
У День пам'яті захисників України у місті Волноваха відбулися заходи з вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Мітинг-реквієм відбувся біля стели загиблому капітану, лучанину Мандзику Віктору Сергійовичу, а також біля с.Благодатне — на місці загибелі бійців 51-ї ОМБР, - йдеться на сайті Луцькради.

Присутні вшанували пам’ять захисників хвилиною мовчання, автомобільними клаксонами, залізничним гудком та покладанням квітів.

Для дітей та підлітків проводии майстер-клас з виготовлення символу пам’яті-соняха, які згодом поклали на місці загибелі Віктора Мандзика.

У Волновасі вшанували пам'ять загиблих волинян. ФОТО
У Волновасі вшанували пам'ять загиблих волинян. ФОТО
У Волновасі вшанували пам'ять загиблих волинян. ФОТО
У Волновасі вшанували пам'ять загиблих волинян. ФОТО
У Волновасі вшанували пам'ять загиблих волинян. ФОТО
У Волновасі вшанували пам'ять загиблих волинян. ФОТО

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Теги: Волноваха, вшанування
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