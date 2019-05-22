У Волновасі вшанували пам'ять загиблих волинян. ФОТО





Мітинг-реквієм відбувся біля стели загиблому капітану, лучанину Мандзику Віктору Сергійовичу, а також біля с.Благодатне — на місці загибелі бійців 51-ї ОМБР, - йдеться на сайті Луцькради.



Присутні вшанували пам’ять захисників хвилиною мовчання, автомобільними клаксонами, залізничним гудком та покладанням квітів.



Для дітей та підлітків проводии майстер-клас з виготовлення символу пам’яті-соняха, які згодом поклали на місці загибелі Віктора Мандзика.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У День пам'яті захисників України у місті Волноваха відбулися заходи з вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.Мітинг-реквієм відбувся біля стели загиблому капітану, лучанину Мандзику Віктору Сергійовичу, а також біля с.Благодатне — на місці загибелі бійців 51-ї ОМБР, - йдеться на сайті Луцькради.Присутні вшанували пам’ять захисників хвилиною мовчання, автомобільними клаксонами, залізничним гудком та покладанням квітів.Для дітей та підлітків проводии майстер-клас з виготовлення символу пам’яті-соняха, які згодом поклали на місці загибелі Віктора Мандзика.

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