За якими карантинними правилами живуть студенти в гуртожитках у Луцьку





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Гуртожиток Луцького національного технічного університету розрахований на 645 осіб, каже завідувачка Віра Хомик. У будівлі облаштували ізолятор. Туди селитимуть студентів із підозрою на коронавірусну хворобу. В ізоляторі дві кімнати з окремими санвузлами, душовими і кухня. Він розрахований на 7 осіб.



Завідувачка гуртожитку каже: дирекція вишу видала антисептик і мило на місяць. Працівникам видають одноразові маски. Для своїх потреб миючі засоби студенти купуватимуть самі. Укімнатах жильцям дозволяється перебувати без масок. На решті території гуртожитку обов'язкова наявність засобів захисту.



У фоє гуртожитку Луцького педколеджу в липні поставили кабінку для дезінфекції. Через нього мають проходити усі студенти.



"Ми приходимо із вулиці. Дезінфікуємо себе і йдемо тоді по кімнатах. При поселенні у гуртожиток нам видали антисептики, ми користуємося", - розповіла студентка Марія Савич.



Гуртожиток № 6 Волинського національного університету імені Лесі Українки розрахований на понад 300 студентів і майже стільки ж місць є для сімейних. При вході - дезінфектор. До карантину не мали ізолятора. З його початком облаштували спеціальну кімнату.



"Оскільки вона у нас була одна вільна, ми її облаштували під ізолятор. Хлоруємо, стараємося хлорувати коридори. Тут студенти самі займаються прибиранням. Ми повинні забезпечувати студентів, ми стараємося це робити, але по можливості. У міру того, як нам університет виділяє" - розповіла завідувачку гуртожитку Марія Чигир.



В усіх трьох гуртожитках, де побували кореспонденти Суспільного, діє масковий режим. Студентів просять ходити у засобах захисту в коридорах гуртожитку, блоці та кухні. Маску дозволяється знімати лише у власній кімнаті.





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