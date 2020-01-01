Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 2 вересня





Про це



Вночi дощ. Вдень невеликий дощ. Гроза. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура по області вночi 12-14°, вдень 22-24°.



У Луцьку завтра, 2 вересня, прогнозують марну погоду з проясненнями. Вночi дощ, мiсцями значний. Вдень невеликий дощ. Гроза. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура по області вночi 10-15°, вдень 19-24°.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у середу, 2 вересня, очікується хмарна погода з проясненнями.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вночi дощ. Вдень невеликий дощ. Гроза. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура по області вночi 12-14°, вдень 22-24°.У Луцьку завтра, 2 вересня, прогнозують марну погоду з проясненнями. Вночi дощ, мiсцями значний. Вдень невеликий дощ. Гроза. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура по області вночi 10-15°, вдень 19-24°.

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