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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 2 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 2 вересня
У Волинській області у середу, 2 вересня, очікується хмарна погода з проясненнями.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вночi дощ. Вдень невеликий дощ. Гроза. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура по області вночi 12-14°, вдень 22-24°.

У Луцьку завтра, 2 вересня, прогнозують марну погоду з проясненнями. Вночi дощ, мiсцями значний. Вдень невеликий дощ. Гроза. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура по області вночi 10-15°, вдень 19-24°.



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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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