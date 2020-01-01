Показали, як в умовах карантину працюватиме найбільша на Волині сільська школа. ФОТО





Проте, формат навчання буде незвичним, інформують на сайті



Кожен заклад загальної середньої освіти нашої громади розробив нові правила організації навчального процесу в умовах карантину.



Так, цього навчального року у найбільшій сільській школі у Волинській області здобуватимуть освіту понад 940 дітей.





Отже, з 1 вересня 2020 року в Підгайцівському НВК, згідно вимог Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, діятимуть наступні правила.



- Вхід до приміщення школи для батьків заборонено, окрім тих, хто супроводжує дітей з інвалідністю.

- Учні 5-11-х класів перед заняттями та під час перерв в закладі мають пересуватися у захисних масках.

- Учні 1-4-х класів можуть перебувати в закладі без захисних масок, як на уроках, так і під час перерв.

- Батьки ні в якому разі не повинні відпускати дітей до школи з температурою, сильним головним болем, нежиттю чи кашлем. При будь-яких ознаках ГРВІ дитина залишається вдома.

- Всі учні закладу мають під час перебування у школі дотримуватися безпечної дистанції (1,5 м), а також пересуватися приміщенням школи відповідно до нанесеної розмітки.

- Забезпечення питного режиму в закладі не буде, тому кожен учень обов’язково приходить до школи зі своєю пляшечкою води.

- Батьки мають давати дітям сніданки або пиріжки до школи, щоб вони не відвідували крамниць під час навчального процесу.





На забезпечення навчального процесу з бюджету Підгайцівської ОТГ витратили майже 82 тисячі гривень. Зокрема, для закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти придбали: маски медичні захисні, антисептики для рук, деззасоби для дезінфекції твердих поверхонь, безконтактні термометри, паперові рушники, рукавички захисні, тримачі для рушників, тримачі для пляшок ліктьові, халати, окуляри захисні, респіратори з клапаном, лампи бактерицидні, дезактин, санітаб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий навчальний рік у школах Підгайцівської ОТГ традиційно розпочався 1 вересня.Проте, формат навчання буде незвичним, інформують на сайті Підгайцівської громади Кожен заклад загальної середньої освіти нашої громади розробив нові правила організації навчального процесу в умовах карантину.Так, цього навчального року у найбільшій сільській школі у Волинській області здобуватимуть освіту понад 940 дітей.Отже, з 1 вересня 2020 року в Підгайцівському НВК, згідно вимог Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, діятимуть наступні правила.- Вхід до приміщення школи для батьків заборонено, окрім тих, хто супроводжує дітей з інвалідністю.- Учні 5-11-х класів перед заняттями та під час перерв в закладі мають пересуватися у захисних масках.- Учні 1-4-х класів можуть перебувати в закладі без захисних масок, як на уроках, так і під час перерв.- Батьки ні в якому разі не повинні відпускати дітей до школи з температурою, сильним головним болем, нежиттю чи кашлем. При будь-яких ознаках ГРВІ дитина залишається вдома.- Всі учні закладу мають під час перебування у школі дотримуватися безпечної дистанції (1,5 м), а також пересуватися приміщенням школи відповідно до нанесеної розмітки.- Забезпечення питного режиму в закладі не буде, тому кожен учень обов’язково приходить до школи зі своєю пляшечкою води.- Батьки мають давати дітям сніданки або пиріжки до школи, щоб вони не відвідували крамниць під час навчального процесу.На забезпечення навчального процесу з бюджету Підгайцівської ОТГ витратили майже 82 тисячі гривень. Зокрема, для закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти придбали: маски медичні захисні, антисептики для рук, деззасоби для дезінфекції твердих поверхонь, безконтактні термометри, паперові рушники, рукавички захисні, тримачі для рушників, тримачі для пляшок ліктьові, халати, окуляри захисні, респіратори з клапаном, лампи бактерицидні, дезактин, санітаб.

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