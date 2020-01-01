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Показали, як в умовах карантину працюватиме найбільша на Волині сільська школа. ФОТО

Показали, як в умовах карантину працюватиме найбільша на Волині сільська школа. ФОТО
Новий навчальний рік у школах Підгайцівської ОТГ традиційно розпочався 1 вересня.

Проте, формат навчання буде незвичним, інформують на сайті Підгайцівської громади.

Кожен заклад загальної середньої освіти нашої громади розробив нові правила організації навчального процесу в умовах карантину.

Так, цього навчального року у найбільшій сільській школі у Волинській області здобуватимуть освіту понад 940 дітей.

Показали, як в умовах карантину працюватиме найбільша на Волині сільська школа. ФОТО

Отже, з 1 вересня 2020 року в Підгайцівському НВК, згідно вимог Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, діятимуть наступні правила.

- Вхід до приміщення школи для батьків заборонено, окрім тих, хто супроводжує дітей з інвалідністю.
- Учні 5-11-х класів перед заняттями та під час перерв в закладі мають пересуватися у захисних масках.
- Учні 1-4-х класів можуть перебувати в закладі без захисних масок, як на уроках, так і під час перерв.
- Батьки ні в якому разі не повинні відпускати дітей до школи з температурою, сильним головним болем, нежиттю чи кашлем. При будь-яких ознаках ГРВІ дитина залишається вдома.
- Всі учні закладу мають під час перебування у школі дотримуватися безпечної дистанції (1,5 м), а також пересуватися приміщенням школи відповідно до нанесеної розмітки.
- Забезпечення питного режиму в закладі не буде, тому кожен учень обов’язково приходить до школи зі своєю пляшечкою води.
- Батьки мають давати дітям сніданки або пиріжки до школи, щоб вони не відвідували крамниць під час навчального процесу.

Показали, як в умовах карантину працюватиме найбільша на Волині сільська школа. ФОТО

На забезпечення навчального процесу з бюджету Підгайцівської ОТГ витратили майже 82 тисячі гривень. Зокрема, для закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти придбали: маски медичні захисні, антисептики для рук, деззасоби для дезінфекції твердих поверхонь, безконтактні термометри, паперові рушники, рукавички захисні, тримачі для рушників, тримачі для пляшок ліктьові, халати, окуляри захисні, респіратори з клапаном, лампи бактерицидні, дезактин, санітаб.

Показали, як в умовах карантину працюватиме найбільша на Волині сільська школа. ФОТО
Показали, як в умовах карантину працюватиме найбільша на Волині сільська школа. ФОТО
Показали, як в умовах карантину працюватиме найбільша на Волині сільська школа. ФОТО
Показали, як в умовах карантину працюватиме найбільша на Волині сільська школа. ФОТО
Показали, як в умовах карантину працюватиме найбільша на Волині сільська школа. ФОТО
Показали, як в умовах карантину працюватиме найбільша на Волині сільська школа. ФОТО
Показали, як в умовах карантину працюватиме найбільша на Волині сільська школа. ФОТО

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Теги: школа, Підгайці, карантин, навчання
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