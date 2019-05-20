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Виховують лідерів: у волинській школі – вже два «інтелектуальні» класи

Виховують лідерів: у волинській школі – вже два «інтелектуальні» класи
1 вересня в Підгайцівському навчально-виховному комплексі вперше сіли за парти 103 дитини.

27 дітей 1-А класу навчатимуться за програмою науково-методичного проєкту «Інтелект України», який у 2012 році Міністерство освіти і науки України рекомендувало закладам загальної середньої освіти. Про це інформують на сайті Підгайцівської громади.

«Інтелект України» - це концепція виховання інтелектуалів та лідерів. Методику створювали таким чином, щоб у дитини розвивалася та зберігалася цікавість до навчання.

«Діти працюватимуть за своїми навчально-методичними матеріалами. В інтелектуальному класі йде підсилення англійської мови, додається ще одна година на тиждень. Діти вивчають предмети в ігровій формі разом з казковими героями. Кожен урок завершується патріотичним елементом», - розповідає про особливості «Інтелекту України» заступник директора з навчально-виховної роботи початкової ланки Олена Бажул.

«Багаторазове повторювання протягом уроку сприяє кращому засвоєнню матеріалу», - додає вчитель Світлана Вознюк, яка за новою системою поведе 1-А клас по «Країні знань».

А «першопрохідцем» розробки команди провідних науковців Харкова в Підгайцівському НВК є нинішній 3-А. Тепер у цьому закладі діятимуть вже два інтелектуальні класи.

Виховують лідерів: у волинській школі – вже два «інтелектуальні» класи

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Теги: НВК, Підгайці, школа, інтелект
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