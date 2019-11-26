«На Волині рівень розкриття злочинів вищий, ніж у державі загалом», – прокурор області

Тараса Безрукого відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів області, на якій обговорили стан протидії злочинності в регіоні.



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"Ми маємо реальні результати у протидії злочинності, – зауважив, розпочинаючи нараду, прокурор області. – Проте є велика кількість проблемних питань, які потрібно вирішувати".



Упродовж семи місяців 2020 року на Волині зменшилася кількість зареєстрованих злочинів проти власності. Зменшилась кількість ДТП зі смертельними наслідками. Значно активізували протидію незаконному обігу наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів, насамперед їх збуту. Знешкодили діяльність восьми організованих злочинних груп, зокрема – у сфері економіки. Продовили активну протидію незаконному обігу підакцизних товарів, викрили сім підпільних цехів, які займались виробництвом сурогатного алкоголю, припинили діяльність десяти підпільних АЗС. Вдалося зупинити ріст підліткової злочинності. Рівень розкриття злочинів вищий, ніж у державі загалом.





Проте загалом криміногенна ситуація в області погіршилася, зріс і рівень злочинності на 10 тисяч населення. Зокрема, зауважили, що особливої уваги та зусиль правоохоронців потребує протидія вуличній злочинності, зменшенню якої сприятиме встановлення на вулицях міст та автошляхах області якісних систем відеоспостереження, отримання повного доступу до них підрозділами поліції.



Актуальною для регіону залишається боротьба зі злочинами у бюджетній та земельній сфері, незаконними порубками лісу й видобутком корисних копалин (торфу, піску, бурштину).



Гостро стоїть проблема з відшкодуванням збитків, завданих злочинами, насамперед інтересам держави чи територіальних громад.



Незмінним пріоритетом у роботі правоохоронців краю є протидія корупційним схемам та злочинам на державному кордоні: контрабанді, порушенням митних правил, несплаті митних платежів.



"Розпочинається виборчий процес, і питання забезпечення законності та правопорядку під час місцевих виборів у територіальних громадах, реалізації конституційних прав громадян, прозорості та відкритості виборчого процесу також потребують спільних зусиль правоохоронців", – наголосив прокурор області.



Учасники координаційної наради обговорили проблемні питання регіону та наявні прорахунки у роботі, а також узгодили низку заходів задля посилення протидії злочинності.



"Суспільство оцінює нас лише за реальними результатами роботи, а щоб мати ці результати, ми всі маємо працювати злагоджено і відповідально. Проблем чимало, вирішуймо їх спільно", – зауважив Тарас Безрукий, завершуючи засідання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У прокуратурі області під головуванням прокурора Волинівідбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів області, на якій обговорили стан протидії злочинності в регіоні.Про це повідомляє пресслужба відомства "Ми маємо реальні результати у протидії злочинності, – зауважив, розпочинаючи нараду, прокурор області. – Проте є велика кількість проблемних питань, які потрібно вирішувати".Упродовж семи місяців 2020 року на Волині зменшилася кількість зареєстрованих злочинів проти власності. Зменшилась кількість ДТП зі смертельними наслідками. Значно активізували протидію незаконному обігу наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів, насамперед їх збуту. Знешкодили діяльність восьми організованих злочинних груп, зокрема – у сфері економіки. Продовили активну протидію незаконному обігу підакцизних товарів, викрили сім підпільних цехів, які займались виробництвом сурогатного алкоголю, припинили діяльність десяти підпільних АЗС. Вдалося зупинити ріст підліткової злочинності. Рівень розкриття злочинів вищий, ніж у державі загалом.Проте загалом криміногенна ситуація в області погіршилася, зріс і рівень злочинності на 10 тисяч населення. Зокрема, зауважили, що особливої уваги та зусиль правоохоронців потребує протидія вуличній злочинності, зменшенню якої сприятиме встановлення на вулицях міст та автошляхах області якісних систем відеоспостереження, отримання повного доступу до них підрозділами поліції.Актуальною для регіону залишається боротьба зі злочинами у бюджетній та земельній сфері, незаконними порубками лісу й видобутком корисних копалин (торфу, піску, бурштину).Гостро стоїть проблема з відшкодуванням збитків, завданих злочинами, насамперед інтересам держави чи територіальних громад.Незмінним пріоритетом у роботі правоохоронців краю є протидія корупційним схемам та злочинам на державному кордоні: контрабанді, порушенням митних правил, несплаті митних платежів."Розпочинається виборчий процес, і питання забезпечення законності та правопорядку під час місцевих виборів у територіальних громадах, реалізації конституційних прав громадян, прозорості та відкритості виборчого процесу також потребують спільних зусиль правоохоронців", – наголосив прокурор області.Учасники координаційної наради обговорили проблемні питання регіону та наявні прорахунки у роботі, а також узгодили низку заходів задля посилення протидії злочинності."Суспільство оцінює нас лише за реальними результатами роботи, а щоб мати ці результати, ми всі маємо працювати злагоджено і відповідально. Проблем чимало, вирішуймо їх спільно", – зауважив Тарас Безрукий, завершуючи засідання.

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