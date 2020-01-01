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2 вересня на Волині: гортаючи календар

2 вересня на Волині: гортаючи календар
День народження святкує колишній депутат Луцької міської ради Олександр Плісецький (на фото).

Також особисте свято сьогодні відзначає заступник директора історико-культурного заповідника Старий Луцьк Віктор Баюк.

Сьогодні професійне свято у працівників нотаріальної сфери. Щорічно 2 вересня відзначається День нотаріату.

Іменинниками 2 вересня є: Самійло, Серафима, Северіан, Севир.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

2 вересня 1945 року - офіційна і загальновизнана дата завершення Другої Світової війни. У цей день рівно у 9-й годині і 2 хвилини (за токійським часом) був підписаний формальний акт про беззастережну капітуляцію останнього активного союзника фашистської Німеччини - Японії.

Цього дня у 1996 році була проведена грошова реформа. В обіг введено національну валюту України — гривню — та її соту частку — копійку. Реформа тривала упродовж 2-16 вересня.

У Луцьку 2 вересня 1990 року почалося пікетування опозицією приміщення обкому з вимогою віддати приміщення Луцькій міськраді. Майже щодня на площі біля обкому відбувалися мітинги. Аж до 14 вересня, коли президія обласної ради прийняла рішення «Про загострення громадсько-політичної обстановки в Луцьку». 15 числа пікетування припинилося.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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