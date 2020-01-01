У селі на Волині дощем розмило дорогу. ВІДЕО

Євгеній Недищук повідомив – планували усунути проблему 1-го вересня, але через погодні умови роботи перенесли на наступний день.



До редакції Аліна. Вона розповіла, проблема виникла із першим сильним дощем, сезон яких розпочався близько двох тижнів тому.



“Внаслідок першого сильного дощу дорогу змило і з кожним разом ситуація погіршується. Дорога розташована на гірці – звідти і йде потік із села. Дорога веде до кінця села і до останніх домівок. Ми зверталися до голови громади.





Він сказав, що спочатку будуть роботи по усуненню з 24-го серпня: зрівняють грейдером, але як він сказав, необхідно, щоб дощ пішов… Дощі вже скільки йдуть – ситуація лише погіршується”, – розповідає БУГу Аліна.



Мешканці Лежниці, що проживають на цій вулиці, самотужки загортають дорогу – не можуть проїхати. Розповідають, авто через подібний шлях отримують пошкодження.





“Скоро буде весілля в сусіда: планують гостей, традиційно будуть автобуси, і ніхто не доїде просто сюди. Там якщо легковик проїде, то автобус – точно ні”, – бідкається жінка.



Також розповіли, що з проблемою неодноразово зверталися до голови, але поки ніяких зрушень.



Голова Поромівської ОТГ Євгеній Недищук розповів БУГу, що дві фури із породою мали би засипати проблемну ділянку дороги 1-го вересня, але завадив той же дощ, тому роботи перенесли на наступний день.





“Там справді вимиває дорогу. Я домовився за грейдер, він працював в іншій сільраді, десь протягом двох тижнів, то не міг приїхати. Мали їхати сьогодні, але погодні умови не дозволяють. Запланували на завтра привезти 2 камази породи і тоді вже грейдер підрівняє”, – повідомив Євгеній Недищук.



Також зазначив, схожа ситуація по селах Іваничівського району, в тому числі, затоплює і вулиці міста Нововолинськ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі села Лежниця Поромівської ОТГ скаржаться на понівечену дорогу на вулиці Центральній. Місцеві кажуть, близько трьох тижнів дорогу буквально зносить дощова вода. Очільник Поромівської ОТГповідомив – планували усунути проблему 1-го вересня, але через погодні умови роботи перенесли на наступний день.До редакції БУГу звернулась жителька села Лежниця. Вона розповіла, проблема виникла із першим сильним дощем, сезон яких розпочався близько двох тижнів тому.“Внаслідок першого сильного дощу дорогу змило і з кожним разом ситуація погіршується. Дорога розташована на гірці – звідти і йде потік із села. Дорога веде до кінця села і до останніх домівок. Ми зверталися до голови громади.Він сказав, що спочатку будуть роботи по усуненню з 24-го серпня: зрівняють грейдером, але як він сказав, необхідно, щоб дощ пішов… Дощі вже скільки йдуть – ситуація лише погіршується”, – розповідає БУГу Аліна.Мешканці Лежниці, що проживають на цій вулиці, самотужки загортають дорогу – не можуть проїхати. Розповідають, авто через подібний шлях отримують пошкодження.“Скоро буде весілля в сусіда: планують гостей, традиційно будуть автобуси, і ніхто не доїде просто сюди. Там якщо легковик проїде, то автобус – точно ні”, – бідкається жінка.Також розповіли, що з проблемою неодноразово зверталися до голови, але поки ніяких зрушень.Голова Поромівської ОТГ Євгеній Недищук розповів БУГу, що дві фури із породою мали би засипати проблемну ділянку дороги 1-го вересня, але завадив той же дощ, тому роботи перенесли на наступний день.“Там справді вимиває дорогу. Я домовився за грейдер, він працював в іншій сільраді, десь протягом двох тижнів, то не міг приїхати. Мали їхати сьогодні, але погодні умови не дозволяють. Запланували на завтра привезти 2 камази породи і тоді вже грейдер підрівняє”, – повідомив Євгеній Недищук.Також зазначив, схожа ситуація по селах Іваничівського району, в тому числі, затоплює і вулиці міста Нововолинськ.

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