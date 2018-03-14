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Більше ста лицарів зійдуться у поєдинку в Луцькому замку. ФОТО

Більше ста лицарів зійдуться у поєдинку в Луцькому замку. ФОТО
Вчетверте в Луцьку відбудеться відкритий кубок України із середньовічного бою та відбіркові змагання до Національної збірної зі середньовічного бою.

Турнір відбудеться 5-6 вересня, інформує "Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків".

"Понад 100 лицарів зійдуться в масових та одиночних поєдинках, ламаючи обладунки, мечі та щити! Змагання відбуватимуться в номінаціях "16 на 16", "10 на 10", "5 на 5", "3 на 3", "щит і меч", "довгий меч", "древкова зброя", - інформують організатори.

На гостей чекають приголомшлива гра — арчер-таґ. Минулорічні перестрілки з луків та захоплення позицій суперників неабияк вразили гостей. Отож і цього року організатори пропонують драйвово провести час з луком у руці.

Також постійно діятимуть зони: фехтування, стрільби з лука, аматорського лучного турніру, середньовічної костюмерної, ярмарку майстрів автентичних ремесел, смачна кухня та багато іншого.

Більше ста лицарів зійдуться у поєдинку в Луцькому замку. ФОТО

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Теги: лицарі, середньовічний бій, турнір
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