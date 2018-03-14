Більше ста лицарів зійдуться у поєдинку в Луцькому замку. ФОТО





Турнір відбудеться 5-6 вересня, інформує



"Понад 100 лицарів зійдуться в масових та одиночних поєдинках, ламаючи обладунки, мечі та щити! Змагання відбуватимуться в номінаціях "16 на 16", "10 на 10", "5 на 5", "3 на 3", "щит і меч", "довгий меч", "древкова зброя", - інформують організатори.



На гостей чекають приголомшлива гра — арчер-таґ. Минулорічні перестрілки з луків та захоплення позицій суперників неабияк вразили гостей. Отож і цього року організатори пропонують драйвово провести час з луком у руці.



Також постійно діятимуть зони: фехтування, стрільби з лука, аматорського лучного турніру, середньовічної костюмерної, ярмарку майстрів автентичних ремесел, смачна кухня та багато іншого.





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