Більше ста лицарів зійдуться у поєдинку в Луцькому замку. ФОТО
Сьогодні, 21:31
Вчетверте в Луцьку відбудеться відкритий кубок України із середньовічного бою та відбіркові змагання до Національної збірної зі середньовічного бою.
Турнір відбудеться 5-6 вересня, інформує "Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків".
"Понад 100 лицарів зійдуться в масових та одиночних поєдинках, ламаючи обладунки, мечі та щити! Змагання відбуватимуться в номінаціях "16 на 16", "10 на 10", "5 на 5", "3 на 3", "щит і меч", "довгий меч", "древкова зброя", - інформують організатори.
На гостей чекають приголомшлива гра — арчер-таґ. Минулорічні перестрілки з луків та захоплення позицій суперників неабияк вразили гостей. Отож і цього року організатори пропонують драйвово провести час з луком у руці.
Також постійно діятимуть зони: фехтування, стрільби з лука, аматорського лучного турніру, середньовічної костюмерної, ярмарку майстрів автентичних ремесел, смачна кухня та багато іншого.
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Турнір відбудеться 5-6 вересня, інформує "Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків".
"Понад 100 лицарів зійдуться в масових та одиночних поєдинках, ламаючи обладунки, мечі та щити! Змагання відбуватимуться в номінаціях "16 на 16", "10 на 10", "5 на 5", "3 на 3", "щит і меч", "довгий меч", "древкова зброя", - інформують організатори.
На гостей чекають приголомшлива гра — арчер-таґ. Минулорічні перестрілки з луків та захоплення позицій суперників неабияк вразили гостей. Отож і цього року організатори пропонують драйвово провести час з луком у руці.
Також постійно діятимуть зони: фехтування, стрільби з лука, аматорського лучного турніру, середньовічної костюмерної, ярмарку майстрів автентичних ремесел, смачна кухня та багато іншого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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