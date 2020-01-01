В Канаді збудували найбільшу в світі теплицю на даху
Сьогодні, 03:16
Компанія Lufa Farms відкрила в центрі другого за величиною міста Канади, найбільшу в світі теплицю на даху. Загальна площа об’єкта близько 15 тис. м2, що співвідноситися з розмірами трьох футбольних полів.
Про це agronews.ua.
«Місія компанії – екологічно раціональним способом вирощувати продукти харчування там, де живуть люди», – сказав офіційний представник Lufa Farms Тібо Соррі.
Для довідки: це вже четверта теплиця на міському даху, яку побудувала компанія Lufa Farms. Перший об’єкт ввели в експлуатацію ще в 2011 році. З тих пір конкуренти підхопили і реалізували нову ідею. Наприклад, American Gotham Greens побудувала вісім теплиць на дахах в Нью-Йорку, Чикаго і Денвері, а French Urban Nature планує одну в Парижі в 2022 році.
З 2017 року місцевий супермаркет в Монреалі також пропонує асортимент овочів, вирощених на його власному даху.
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Про це agronews.ua.
«Місія компанії – екологічно раціональним способом вирощувати продукти харчування там, де живуть люди», – сказав офіційний представник Lufa Farms Тібо Соррі.
Для довідки: це вже четверта теплиця на міському даху, яку побудувала компанія Lufa Farms. Перший об’єкт ввели в експлуатацію ще в 2011 році. З тих пір конкуренти підхопили і реалізували нову ідею. Наприклад, American Gotham Greens побудувала вісім теплиць на дахах в Нью-Йорку, Чикаго і Денвері, а French Urban Nature планує одну в Парижі в 2022 році.
З 2017 року місцевий супермаркет в Монреалі також пропонує асортимент овочів, вирощених на його власному даху.
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