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Клімат Землі змінюється за найгіршим сценарієм, – вчені

Клімат Землі змінюється за найгіршим сценарієм, – вчені
Науковці з Лідського університету й Данського метеорологічного інституту дійшли висновку, що клімат на Землі змінюється за найгіршим сценарієм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє EurekAlert!.

Згідно з даними науковців, льодові щити в Гренландії й на Антарктиці, танення яких стрімко прискорюється, вже призвели до підняття рівня моря на 1,8 сантиметра з 1990-х років. Зокрема, танення Антарктичного льодового щита призвело до підняття рівня моря на 7,2 міліметра, а Гренландського - на 10,6 міліметра.

Дослідники переконані, що в разі збереження темпів танення льодових щитів рівень моря підніметься ще на 17 сантиметрів. Це, своєю чергою, може призвести до того, що до кінця сторіччя 16 мільйонів осіб будуть страждати від щорічних паводків.

За останніми даними, глобальний рівень океану піднімається на чотири міліметри щороку.

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Теги: льодовики, танення, клімат, зміни
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