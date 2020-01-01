В Україні – 2 495 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 66
Сьогодні, 09:25
В Україні за останню добу зареєстрували 2495 випадків зараження коронавірусом. Втім загальна їх кількість сягнула 125 798. З них на Волині за добу виявили 66 нових випадків.
Про це йдеться на спеціальному ресурсі РНБО.
Так, за добу помер 51 інфікований. А загалом від початку епідемії летальних випадків 2 656.
Одужали загалом вже 58 817 осіб, а за останню добу – 1015 пацієнтів.
На Волині загалом захворіли 5 589 людини, з них за останню добу - 66. Протягом останньої доби, на жаль, від ускладнень хвороби в області померли двоє людей.
Наразі коронавірусна хворобу виявили:
Вінницька область — 4109 випадків;
Волинська область — 5589 випадків;
Дніпропетровська область — 2454 випадки;
Донецька область — 1505 випадків;
Житомирська область — 3442 випадки;
Закарпатська область — 7697 випадків;
Запорізька область — 1657 випадків;
Івано-Франківська область — 9522 випадки;
Кіровоградська область — 826 випадків;
м. Київ — 13 878 випадків;
Київська область — 5842 випадки;
Львівська область — 14 907 випадків;
Луганська область — 346 випадків;
Миколаївська область — 1320 випадків;
Одеська область — 7697 випадків;
Полтавська область — 832 випадки;
Рівненська область — 9396 випадків;
Сумська область — 1571 випадок;
Тернопільська область — 6395 випадків;
Харківська область — 9640 випадків;
Херсонська область — 424 випадки;
Хмельницька область — 2630 випадків;
Чернівецька область — 10 487 випадків;
Черкаська область — 1642 випадки;
Чернігівська область — 1990 випадків.
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Про це йдеться на спеціальному ресурсі РНБО.
Так, за добу помер 51 інфікований. А загалом від початку епідемії летальних випадків 2 656.
Одужали загалом вже 58 817 осіб, а за останню добу – 1015 пацієнтів.
На Волині загалом захворіли 5 589 людини, з них за останню добу - 66. Протягом останньої доби, на жаль, від ускладнень хвороби в області померли двоє людей.
Наразі коронавірусна хворобу виявили:
Вінницька область — 4109 випадків;
Волинська область — 5589 випадків;
Дніпропетровська область — 2454 випадки;
Донецька область — 1505 випадків;
Житомирська область — 3442 випадки;
Закарпатська область — 7697 випадків;
Запорізька область — 1657 випадків;
Івано-Франківська область — 9522 випадки;
Кіровоградська область — 826 випадків;
м. Київ — 13 878 випадків;
Київська область — 5842 випадки;
Львівська область — 14 907 випадків;
Луганська область — 346 випадків;
Миколаївська область — 1320 випадків;
Одеська область — 7697 випадків;
Полтавська область — 832 випадки;
Рівненська область — 9396 випадків;
Сумська область — 1571 випадок;
Тернопільська область — 6395 випадків;
Харківська область — 9640 випадків;
Херсонська область — 424 випадки;
Хмельницька область — 2630 випадків;
Чернівецька область — 10 487 випадків;
Черкаська область — 1642 випадки;
Чернігівська область — 1990 випадків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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