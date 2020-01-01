В Україні – 2 495 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 66

В Україні за останню добу зареєстрували 2495 випадків зараження коронавірусом. Втім загальна їх кількість сягнула 125 798. З них на Волині за добу виявили 66 нових випадків.Про це йдеться на спеціальному ресурсі РНБО.Так, за добу помер 51 інфікований. А загалом від початку епідемії летальних випадків 2 656.Одужали загалом вже 58 817 осіб, а за останню добу – 1015 пацієнтів.На Волині загалом захворіли 5 589 людини, з них за останню добу - 66. Протягом останньої доби, на жаль, від ускладнень хвороби в області померли двоє людей.Наразі коронавірусна хворобу виявили:Вінницька область — 4109 випадків;Волинська область — 5589 випадків;Дніпропетровська область — 2454 випадки;Донецька область — 1505 випадків;Житомирська область — 3442 випадки;Закарпатська область — 7697 випадків;Запорізька область — 1657 випадків;Івано-Франківська область — 9522 випадки;Кіровоградська область — 826 випадків;м. Київ — 13 878 випадків;Київська область — 5842 випадки;Львівська область — 14 907 випадків;Луганська область — 346 випадків;Миколаївська область — 1320 випадків;Одеська область — 7697 випадків;Полтавська область — 832 випадки;Рівненська область — 9396 випадків;Сумська область — 1571 випадок;Тернопільська область — 6395 випадків;Харківська область — 9640 випадків;Херсонська область — 424 випадки;Хмельницька область — 2630 випадків;Чернівецька область — 10 487 випадків;Черкаська область — 1642 випадки;Чернігівська область — 1990 випадків.