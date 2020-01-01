У Луцьку на деяких вулицях тимчасово не працюють світлофори





Як повідомили Інформаційному агентству



Наразі відновлювальні роботи тривають. Зокрема, ввімкнені світлофори вже на Львівській, Ковельській, Дубнівській та Глушець, а також Карпанка-Карого. Обіцяють, що робота усіх світлофорів, які не працюють, буде відновлена за годину.



Також лучани зазначають про відключення світла та непрацюючі ліфти у будинках.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на декількох вулицях вимкнені світлофори.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у «Луцьксвітло», у зв'язку із грозою у світлофорах спрацювало захисне обладнання, тому вони й відключилися.Наразі відновлювальні роботи тривають. Зокрема, ввімкнені світлофори вже на Львівській, Ковельській, Дубнівській та Глушець, а також Карпанка-Карого. Обіцяють, що робота усіх світлофорів, які не працюють, буде відновлена за годину.Також лучани зазначають про відключення світла та непрацюючі ліфти у будинках.

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