вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на деяких вулицях тимчасово не працюють світлофори

У Луцьку на деяких вулицях тимчасово не працюють світлофори
У Луцьку на декількох вулицях вимкнені світлофори.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у «Луцьксвітло», у зв'язку із грозою у світлофорах спрацювало захисне обладнання, тому вони й відключилися.

Наразі відновлювальні роботи тривають. Зокрема, ввімкнені світлофори вже на Львівській, Ковельській, Дубнівській та Глушець, а також Карпанка-Карого. Обіцяють, що робота усіх світлофорів, які не працюють, буде відновлена за годину.

Також лучани зазначають про відключення світла та непрацюючі ліфти у будинках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світлофори, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Засоби для укладання чоловічого волосся: як обрати і де купити*
Сьогодні, 10:10
Незабаром відкриють оновлений дитсадок у Дачному
Сьогодні, 10:08
У Луцьку на деяких вулицях тимчасово не працюють світлофори
Сьогодні, 09:44
Чому у Луцьку не будують елітне житло
Сьогодні, 09:40
В Україні – 2 495 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 66
Сьогодні, 09:25
Схожі новини
У Луцьку на деяких вулицях не працюють світлофори У Луцьку на деяких вулицях не працюють світлофори
13 липень, 10:55
Світлофори у Луцьку змінили час роботи. АДРЕСИ Світлофори у Луцьку змінили час роботи. АДРЕСИ
26 травень, 15:10
У Луцьку сьогодні, 22 квітня, тимчасово відключать деякі світлофори У Луцьку сьогодні, 22 квітня, тимчасово відключать деякі світлофори
22 квітень, 09:29
У Луцьку за грантові кошти замінять світлофори. АДРЕСИ У Луцьку за грантові кошти замінять світлофори. АДРЕСИ
03 березень, 12:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дві смерті і 66 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 2 вересня
Сьогодні, 10:35
 0
Засоби для укладання чоловічого волосся: як обрати і де купити*
Сьогодні, 10:10
 0
Незабаром відкриють оновлений дитсадок у Дачному
Сьогодні, 10:08
 0
«Хочеш виясняти атнашенія, іди за угол»: як у Луцьку реагують на насилля у людних місцях. ЕКСПЕРИМЕНТ
Сьогодні, 10:00
 0
У Луцьку на деяких вулицях тимчасово не працюють світлофори
Сьогодні, 09:44
 0
Медіа
відео
1/8