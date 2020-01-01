Незабаром відкриють оновлений дитсадок у Дачному





Про це на своїй сторінці у facebook написав перший заступник міського голови Григорій Недопад.



Новий дитячий заклад повністю відповідає сучасним вимогам якості й безпеки, оснащений меблями і всім необхідним. У ньому повністю відремонтована територія, дитячі майданчики, встановили нове обладнання для розваг на дворі.



Зауважимо, що дошкільний навчальний заклад входить в перелік об’єктів, що будуються на Волині в рамках програми президента України «Велике будівництво».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незабаром відкриють дитсадок у селі Дачне Ківерцівського району, в якому зробили капітальну реконструкцію.Про це на своїй сторінці у facebook написав перший заступник міського головиНовий дитячий заклад повністю відповідає сучасним вимогам якості й безпеки, оснащений меблями і всім необхідним. У ньому повністю відремонтована територія, дитячі майданчики, встановили нове обладнання для розваг на дворі.Зауважимо, що дошкільний навчальний заклад входить в перелік об’єктів, що будуються на Волині в рамках програми президента України «Велике будівництво». Загальна кошторисна вартість будівництва дитсадка становить 31 мільйон 320 тисяч гривень . Обсяг фінансування у 2020 році становить 22 мільйони гривень.

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