Дві смерті і 66 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 2 вересня

За останню добу на Волині зареєстрували 66 нових випадків захворювання на COVID-19.Одужало за добу 87 осіб. Два випадки хвороби завершилося летально (померли мешканки Горохівського та Ратнівського районів), - інформують у Волинській ОДА.Нові випадки виявили: м. Луцьк – 22, Луцький район – 5, Володимир – Волинський район – 5, Горохівський район – 5, м.Нововолинськ – 1, Іваничівський район – 2, Камінь-Каширський район – 3, Ківерцівський район – 6, Любомльський район – 2, Любешівський район – 4, Маневицький район – 1, Ратнівський район – 6, Рожищенський район – 2, Шацький район – 2.Так, станом на 2 вересня в області зареєстрували 5589 випадків COVID-19, який підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 370 у дітей та 658 у медичних працівників. Одужало 3999 осіб. 123 випадки хвороби завершилися летально.Загалом коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 1501 (в т.ч. 31 летальних)• Луцький район – 613 (в т.ч. 11 летальних)• м. Нововолинськ – 295 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 98• Володимир-Волинський район – 391 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 263 (в тому числі 4 летальних)• Камінь-Каширський район – 272 (в т.ч. 9 летальних)• Ківерцівський район – 547 ( в т. ч. 13 летальних)• Ковельський район – 459 (в тому числі 11 летальних),• Локачинський район – 54• Любомльський район – 75• Любешівський район – 195 (в тому числі 5 летальних)• Маневицький район – 305 ( в тому числі 8 летальних)• Ратнівський район – 211 (в т.ч. 9 летальних)• Рожищенський район – 79 (в тому числі 2 летальних)• Старовижівський район – 108 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 79 ( в тому числі 1 летальний)• Шацький район – 44 (в тому числі 1 летальний)За попередню добу надійшло 71 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 34 437 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 421 особу.