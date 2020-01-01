Дві смерті і 66 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 2 вересня
Сьогодні, 10:35
За останню добу на Волині зареєстрували 66 нових випадків захворювання на COVID-19.
Одужало за добу 87 осіб. Два випадки хвороби завершилося летально (померли мешканки Горохівського та Ратнівського районів), - інформують у Волинській ОДА.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 22, Луцький район – 5, Володимир – Волинський район – 5, Горохівський район – 5, м.Нововолинськ – 1, Іваничівський район – 2, Камінь-Каширський район – 3, Ківерцівський район – 6, Любомльський район – 2, Любешівський район – 4, Маневицький район – 1, Ратнівський район – 6, Рожищенський район – 2, Шацький район – 2.
Так, станом на 2 вересня в області зареєстрували 5589 випадків COVID-19, який підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 370 у дітей та 658 у медичних працівників. Одужало 3999 осіб. 123 випадки хвороби завершилися летально.
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1501 (в т.ч. 31 летальних)
• Луцький район – 613 (в т.ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 295 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 98
• Володимир-Волинський район – 391 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 263 (в тому числі 4 летальних)
• Камінь-Каширський район – 272 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 547 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 459 (в тому числі 11 летальних),
• Локачинський район – 54
• Любомльський район – 75
• Любешівський район – 195 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 305 ( в тому числі 8 летальних)
• Ратнівський район – 211 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 79 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 108 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 79 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 44 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 71 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 34 437 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 421 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Одужало за добу 87 осіб. Два випадки хвороби завершилося летально (померли мешканки Горохівського та Ратнівського районів), - інформують у Волинській ОДА.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 22, Луцький район – 5, Володимир – Волинський район – 5, Горохівський район – 5, м.Нововолинськ – 1, Іваничівський район – 2, Камінь-Каширський район – 3, Ківерцівський район – 6, Любомльський район – 2, Любешівський район – 4, Маневицький район – 1, Ратнівський район – 6, Рожищенський район – 2, Шацький район – 2.
Так, станом на 2 вересня в області зареєстрували 5589 випадків COVID-19, який підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 370 у дітей та 658 у медичних працівників. Одужало 3999 осіб. 123 випадки хвороби завершилися летально.
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1501 (в т.ч. 31 летальних)
• Луцький район – 613 (в т.ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 295 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 98
• Володимир-Волинський район – 391 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 263 (в тому числі 4 летальних)
• Камінь-Каширський район – 272 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 547 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 459 (в тому числі 11 летальних),
• Локачинський район – 54
• Любомльський район – 75
• Любешівський район – 195 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 305 ( в тому числі 8 летальних)
• Ратнівський район – 211 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 79 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 108 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 79 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 44 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 71 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 34 437 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 421 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 1 вересня
01 вересень, 10:13
Коментарі 0
Останні новини
Для шкіл Луцька хочуть придбати дезінфекційні установки
Сьогодні, 11:05
Дві смерті і 66 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 2 вересня
Сьогодні, 10:35
Засоби для укладання чоловічого волосся: як обрати і де купити*
Сьогодні, 10:10
Незабаром відкриють оновлений дитсадок у Дачному
Сьогодні, 10:08