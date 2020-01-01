Для шкіл Луцька хочуть придбати дезінфекційні установки

Для луцьких шкіл планують придбати установки для безконтактної дезінфекції.Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.Начальниця управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що засоби індивідуального захисту, антисептики, дезінфікуючі засоби для шкіл закупили через систему «Emarket».«На «Emarket» викинули пропозиції 4 учасники. Тендерний комітет ретельно досліджував усі матеріали. Один учасник не був зареєстрований на «Emarket», один не мав відповідних характеристик, один не надав документи щодо нешкідливості. Четвертий був отим, де закупили антисептики, із ним вже працювали. Він мав повністю всі необхідні документи, погоджені МОЗ», - зауважила Лещенко.Зокрема, придбали 13,5 тисяч літрів антисептика (ціна склала 740 гривень за 5 літрів), обсягу якого, запевняє головна освітянка міста, вистачить до кінця року.За словами Зіновії Лещенко, нині розглядають можливість закупівлі установок для дезінфекції, аби і працівники навчальних закладів, і учні мали можливість безконтактно обробляти руки відповідними засобами, що не несуть загрози для організму.Головне фото – ілюстративне.