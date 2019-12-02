На Ковельській у Луцьку вантажівка врізалася в маршрутку. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Аварія трапилась близько 10:20. Зі слів очевидців, обійшлось без жертв і серйозних ушкоджень.



На місці події працювала поліція.



Подробиці – згодом.



Фото – ІА Конкурент.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Ковельській, що у Луцьку, тягач з напівпричепом врізався в маршрутне таксі.Про це повідомили очевидці.Аварія трапилась близько 10:20. Зі слів очевидців, обійшлось без жертв і серйозних ушкоджень.На місці події працювала поліція.Подробиці – згодом.Фото – ІА Конкурент.

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