На Ковельській у Луцьку вантажівка врізалася в маршрутку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:18
На вулиці Ковельській, що у Луцьку, тягач з напівпричепом врізався в маршрутне таксі.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Аварія трапилась близько 10:20. Зі слів очевидців, обійшлось без жертв і серйозних ушкоджень.
На місці події працювала поліція.
Подробиці – згодом.
Фото – ІА Конкурент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Аварія трапилась близько 10:20. Зі слів очевидців, обійшлось без жертв і серйозних ушкоджень.
На місці події працювала поліція.
Подробиці – згодом.
Фото – ІА Конкурент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У смертельній аварії в Польщі 19-річній українці відірвало ногу
Сьогодні, 11:33
У деяких луцьких школах учням не міряють температуру
Сьогодні, 11:21
На Ковельській у Луцьку вантажівка врізалася в маршрутку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:18
Для шкіл Луцька хочуть придбати дезінфекційні установки
Сьогодні, 11:05