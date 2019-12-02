вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Ковельській у Луцьку вантажівка врізалася в маршрутку. ВІДЕО

На Ковельській у Луцьку вантажівка врізалася в маршрутку. ВІДЕО
На вулиці Ковельській, що у Луцьку, тягач з напівпричепом врізався в маршрутне таксі.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Аварія трапилась близько 10:20. Зі слів очевидців, обійшлось без жертв і серйозних ушкоджень.

На місці події працювала поліція.

Подробиці – згодом.

Фото – ІА Конкурент.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, аварія, маршрутка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У смертельній аварії в Польщі 19-річній українці відірвало ногу
Сьогодні, 11:33
У деяких луцьких школах учням не міряють температуру
Сьогодні, 11:21
На Ковельській у Луцьку вантажівка врізалася в маршрутку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:18
Для шкіл Луцька хочуть придбати дезінфекційні установки
Сьогодні, 11:05
Встановили декількох причетних до крадіжки крісел-мішків із «Луцької Венеції»
Сьогодні, 10:47
Схожі новини
У Луцьку сталася подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО У Луцьку сталася подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО
31 серпень, 20:50
У Луцьку зіткнулись 2 автівки та маршрутка: травмувалась 14-річна пасажирка автобуса У Луцьку зіткнулись 2 автівки та маршрутка: травмувалась 14-річна пасажирка автобуса
20 лютий, 11:12
У Луцьку маршрутка збила пішохода: чоловік – у лікарні. ФОТО У Луцьку маршрутка збила пішохода: чоловік – у лікарні. ФОТО
02 грудень, 2019, 15:20
У Луцьку – потрійна аварія за участю маршрутки У Луцьку – потрійна аварія за участю маршрутки
18 жовтень, 2019, 10:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 55-му мікрорайоні Луцька відеокамери неодноразово «ловили» причетних до крадіжок автівок
Сьогодні, 12:02
 0
У Луцьку можуть встановити нові тарифи на тепло і гарячу воду
Сьогодні, 11:50
 0
У Володимирі на перехресті – автотроща: на місці події працюють рятувальники та «швидка». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
 0
У смертельній аварії в Польщі 19-річній українці відірвало ногу
Сьогодні, 11:33
 0
У деяких луцьких школах учням не міряють температуру
Сьогодні, 11:21
 0
Медіа
відео
1/8