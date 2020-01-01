У смертельній аварії в Польщі 19-річній українці відірвало ногу

Тетяна Микитин з села Горигляди Тернопільської області потрапила у смертельну ДТП в Польщі. Поблизу Варшави дівчина їхала на мотоциклі зі своїм знайомим, як раптом зустрічне авто врізалось у них. Тетяні відірвало ногу і відкинуло з місця аварії на 35 метрів, а її товариш загинув на місці. У дівчини серйозно травмована рука, хребет, вона залишилась без ноги. Тетяна вже перенесла 4 операції, попереду тривале лікування, реабілітація та протезування.



Про деталі жахливої трагедії розповіла



ДЕНЬ АВАРІЇ



7 серпня о 19:00 Тетяна поверталась до дому з міста Мілянувек, що розташоване за 30-40 км від Варшави. Там дівчина знайшла роботу на підприємстві, куди планувала офіційно влаштуватись. Додому її підвозив 41-річний Олексій, який там працював. Чоловік виявився родом з Івано-Франківської області, в Польщі мешкає вже понад 10 років зі своєю сім'єю.



"Олексій по дорозі підвозив Тетяну додому. За 150 метрів перед світлофором у селі Отребуси у них врізалось авто на швидкості. Водійка автомобіля виїхала на зустрічну, щоб повернути у сторону свого будинку, і не пропустивши мотоцикла, врізалась у Таню та Олексія", - розповідає мати дівчини Надія Микитин.



Від удару автомобіля водія мотоцикла відкинуло на протилежний бік дороги, а Тетяна відлетіла на 35-метрів від місця зіткнення.



"За кермом автомобіля сиділа полька, вона відволіклась на свою малу дитину, яка сиділа на задньому сидінні. У момент аварії біля водійки було відчинене вікно. І зразу при ударі відрубало ногу Олексію і моїй дитині. Бо, якби шиба від дверей була зачинена, то, можливо, ноги б вціліли. Вона звернула увагу на свою дитину, а мою - покалічила", - каже Надія Микитин.



ТЕТЯНА ОПИНИЛАСЬ ЗА 35 МЕТРІВ ВІД СВОЄЇ НОГИ



Жахливу ДТП побачила місцева мешканка, яка була неподалік, вона і кинулась рятувати Тетяну та Олексія, які стікали кров'ю.



"Жінка проходила курси першої медичної допомоги. Вона зняла з чоловіка ремінь і перев'язала ногу моїй донці. Кричала до людей, щоб з донькою говорили, щоб вона не впала в кому. Якби не та жінка, можливо, моя донька б померла. А коли вона підбігла до чоловіка, то вже не могла надати йому допомогу. Бо 4-5 хвилин, і людина стікає кров'ю", - розповідає Надія Микитин.



Жінка, яка надавала першу допомогу Тетяні, шукала ногу дівчини і знайшла її в салоні автомобіля, який збив Тетяну і Олексія на мотоциклі.



"Сусіди, які там були, позносили з холодильників лід і хотіли зберегти ногу. Але так, як ця нога була відірвана, вона просто не підлягала пришиттю. Тому ногу вирішили не пришивати, щоб не було гангрени", - ділиться мати дівчини.



Тетяну госпіталізували гелікоптером до лікарні польського міста Гродзиськ-Мазовецкий, а Олексій помер на місці аварії.



ОЛЕКСІЙ ЗАГИНУВ НАПРОТИ СВОГО ДОМУ



Жахлива ДТП сталась у селі, де проживав Олексій, який підвозив Тетяну.



"У селі, де це сталось, біля дороги розташовані приватні будинки. І Олексій загинув напроти свого дому. Водійка, яка повертала до свого будинку - його сусідка. І можна сказати, що сусідка вбила свого сусіда", - каже Надія Микитин.



В 41-річного Олексія залишилась дружина та троє дітей - двоє 11-річних доньок і 18-річний син.



"Дружина дуже важко перенесла цю трагедію. ЇЇ навіть у перший день забрали у психіатричну лікарню. Потім її заспокоїли, чимось, мабуть, накололи і відпустили. Поховали Олексія у суботу, 21 серпня. Його кремували", - розповідає Надія Микитин.



ПРО СТАН ТЕТЯНИ



Внаслідок аварії Тетяна втратила праву ногу, яку відрізало вище коліна, також дівчина зазнала сильних травм по всьому тілу. 8 днів дівчина лежала в комі, її реанімували та зробили 4 операції.



"Доньці зробили складну операцію хребета, також у неї були травми шийного відділу, а ліва рука у неї повністю складена в залізі, працює тільки на 60%, в лікті вона не згинається і не знати, чи вона в майбутньому відновиться. Також у неї має бути корекція над лівим оком, бо була задіта там кістка", - розповідає мама дівчини.



Тетяні понад тиждень ставили капельниці із сильними знеболювальними, аби у неї не виник больовий шок.



"Я була у лікарні, коли донька прийшла до себе. Як я побачила, що зробилось з моєю дитиною, то не впізнала її. То була не моя дитина. Вона вся була дуже спухла, на обличчі навіть не подібна на себе: одне око дивилось на мене, а інше - в другий бік", - згадує зі слізьми мама дівчини.



"Вона ще бідна, як прийшла до себе каже: "Мамо-мамо, зроби, щоб у мене нога була, мамо! Як я буду жити без ноги, мамо? Я ж не зможу без неї жити". Я її кажу, що, донечко, ти жива і будеш жити. Один раз Бог дав тобі ногу через мене, але більше не може. Ти будеш мати ногу, але не таку, як була", - згадує мати розмову зі своєю скаліченою донькою.



Дівчину лікували 18 днів у шпиталі, медзаклад виставив рахунок у понад 10 тис. доларів. Мати дівчини каже, що співпрацює з фірмами, які допомагають отримати компенсацію від водійки, яка спричинила ДТП. Утім, слідство у справі триває, і медики погодилась почекати до його завершення, аби отримати розрахунок за лікування.



РЕАБІЛІТАЦІЯ І ТЕРАПІЯ З ПСИХОЛОГАМИ



Зараз Тетяну перевели до приватного реабілітаційного центру, там з нею працюють і психологи, які допомагають їй не впадати у депресію. Мати дівчини каже, що один день терапії їй коштує понад 22 тисячі гривень. Окрім цього, потерпілій Тетяні хочуть вставити протез ноги, утім сума для сім'ї непідйомна - 50 тис. доларів. Мати потерпілої дівчини сама виховує чотирьох дітей і немає змоги заплатити таку кількість грошей, аби її донька знову встала на ноги.



За словами Надії Микитин, страхова компанія, в якій була зареєстрована її донька, виплатила лише 450 доларів компенсації. Ця сума не покриє навіть одного дня у реабілятаційному центрі, де зараз перебуває Тетяна.



Тож, аби допомогти сім'ї оговтатись після страшної аварії та купити дівчині "штучну" ногу, у Польщі та в Україні розпочали збирання коштів. На допомогу Тетяні небайдужі надіслали загалом 2 тисячі доларів, залишилось зібрати ще 48 тисяч доларів.



Мама дівчини каже, що її донька неодноразово допомагала своїм подругам з роботою і з житлом, які, як і Тетяна, приїхали у Польщу підзаробити на життя. Тож Надія Микитин сподівається, що її доньці теж допоможуть з лікуванням.



Прохання про допомогу мати Тетяни оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.



У коментарі ТСН.ua юрист Андрій Гнідець пояснив, чому перед поїздкою за кордон варто застрахуватись і добре обдумати, який вид захисту обрати для себе.



"У страхуванні є два важливих питання, перше: за законами Європейського Союзу, страховка є завжди обов'язковою для тих, хто в'їжджає у ЄС. Але для короткострокових поїздок її часто не перевіряють на кордонах і багато хто цим зловживає і їздить в Європу з туристичними цілями, не застрахувавшись. У таких випадках треба бути готовими, що у разі нещасного випадку, чи навіть звичайного звернення у закордонну поліклініку чи виклику швидкої, установи виставлять рахунок, при цьому ж він буде суттєво більшим, адже у всіх країнах ставки медичних послуг для іноземців є набагато вищими, ніж для громадян своєї країни. Тому страховку потрібно брати завжди для власної ж безпеки. Другий момент: часто люди у страховій компанії самі просять оформити їм найдешевше страхування. Тому перед поїздкою за кордон потрібно все добре обдумати і обрати відповідне страхування", - розповів нам юрист.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-річназ села Горигляди Тернопільської області потрапила у смертельну ДТП в Польщі. Поблизу Варшави дівчина їхала на мотоциклі зі своїм знайомим, як раптом зустрічне авто врізалось у них. Тетяні відірвало ногу і відкинуло з місця аварії на 35 метрів, а її товариш загинув на місці. У дівчини серйозно травмована рука, хребет, вона залишилась без ноги. Тетяна вже перенесла 4 операції, попереду тривале лікування, реабілітація та протезування.Про деталі жахливої трагедії розповіла ТСН.ua мама потерпілої дівчини Надія Микитин.7 серпня о 19:00 Тетяна поверталась до дому з міста Мілянувек, що розташоване за 30-40 км від Варшави. Там дівчина знайшла роботу на підприємстві, куди планувала офіційно влаштуватись. Додому її підвозив 41-річний Олексій, який там працював. Чоловік виявився родом з Івано-Франківської області, в Польщі мешкає вже понад 10 років зі своєю сім'єю."Олексій по дорозі підвозив Тетяну додому. За 150 метрів перед світлофором у селі Отребуси у них врізалось авто на швидкості. Водійка автомобіля виїхала на зустрічну, щоб повернути у сторону свого будинку, і не пропустивши мотоцикла, врізалась у Таню та Олексія", - розповідає мати дівчини Надія Микитин.Від удару автомобіля водія мотоцикла відкинуло на протилежний бік дороги, а Тетяна відлетіла на 35-метрів від місця зіткнення."За кермом автомобіля сиділа полька, вона відволіклась на свою малу дитину, яка сиділа на задньому сидінні. У момент аварії біля водійки було відчинене вікно. І зразу при ударі відрубало ногу Олексію і моїй дитині. Бо, якби шиба від дверей була зачинена, то, можливо, ноги б вціліли. Вона звернула увагу на свою дитину, а мою - покалічила", - каже Надія Микитин.Жахливу ДТП побачила місцева мешканка, яка була неподалік, вона і кинулась рятувати Тетяну та Олексія, які стікали кров'ю."Жінка проходила курси першої медичної допомоги. Вона зняла з чоловіка ремінь і перев'язала ногу моїй донці. Кричала до людей, щоб з донькою говорили, щоб вона не впала в кому. Якби не та жінка, можливо, моя донька б померла. А коли вона підбігла до чоловіка, то вже не могла надати йому допомогу. Бо 4-5 хвилин, і людина стікає кров'ю", - розповідає Надія Микитин.Жінка, яка надавала першу допомогу Тетяні, шукала ногу дівчини і знайшла її в салоні автомобіля, який збив Тетяну і Олексія на мотоциклі."Сусіди, які там були, позносили з холодильників лід і хотіли зберегти ногу. Але так, як ця нога була відірвана, вона просто не підлягала пришиттю. Тому ногу вирішили не пришивати, щоб не було гангрени", - ділиться мати дівчини.Тетяну госпіталізували гелікоптером до лікарні польського міста Гродзиськ-Мазовецкий, а Олексій помер на місці аварії.Жахлива ДТП сталась у селі, де проживав Олексій, який підвозив Тетяну."У селі, де це сталось, біля дороги розташовані приватні будинки. І Олексій загинув напроти свого дому. Водійка, яка повертала до свого будинку - його сусідка. І можна сказати, що сусідка вбила свого сусіда", - каже Надія Микитин.В 41-річного Олексія залишилась дружина та троє дітей - двоє 11-річних доньок і 18-річний син."Дружина дуже важко перенесла цю трагедію. ЇЇ навіть у перший день забрали у психіатричну лікарню. Потім її заспокоїли, чимось, мабуть, накололи і відпустили. Поховали Олексія у суботу, 21 серпня. Його кремували", - розповідає Надія Микитин.Внаслідок аварії Тетяна втратила праву ногу, яку відрізало вище коліна, також дівчина зазнала сильних травм по всьому тілу. 8 днів дівчина лежала в комі, її реанімували та зробили 4 операції."Доньці зробили складну операцію хребета, також у неї були травми шийного відділу, а ліва рука у неї повністю складена в залізі, працює тільки на 60%, в лікті вона не згинається і не знати, чи вона в майбутньому відновиться. Також у неї має бути корекція над лівим оком, бо була задіта там кістка", - розповідає мама дівчини.Тетяні понад тиждень ставили капельниці із сильними знеболювальними, аби у неї не виник больовий шок."Я була у лікарні, коли донька прийшла до себе. Як я побачила, що зробилось з моєю дитиною, то не впізнала її. То була не моя дитина. Вона вся була дуже спухла, на обличчі навіть не подібна на себе: одне око дивилось на мене, а інше - в другий бік", - згадує зі слізьми мама дівчини."Вона ще бідна, як прийшла до себе каже: "Мамо-мамо, зроби, щоб у мене нога була, мамо! Як я буду жити без ноги, мамо? Я ж не зможу без неї жити". Я її кажу, що, донечко, ти жива і будеш жити. Один раз Бог дав тобі ногу через мене, але більше не може. Ти будеш мати ногу, але не таку, як була", - згадує мати розмову зі своєю скаліченою донькою.Дівчину лікували 18 днів у шпиталі, медзаклад виставив рахунок у понад 10 тис. доларів. Мати дівчини каже, що співпрацює з фірмами, які допомагають отримати компенсацію від водійки, яка спричинила ДТП. Утім, слідство у справі триває, і медики погодилась почекати до його завершення, аби отримати розрахунок за лікування.Зараз Тетяну перевели до приватного реабілітаційного центру, там з нею працюють і психологи, які допомагають їй не впадати у депресію. Мати дівчини каже, що один день терапії їй коштує понад 22 тисячі гривень. Окрім цього, потерпілій Тетяні хочуть вставити протез ноги, утім сума для сім'ї непідйомна - 50 тис. доларів. Мати потерпілої дівчини сама виховує чотирьох дітей і немає змоги заплатити таку кількість грошей, аби її донька знову встала на ноги.За словами Надії Микитин, страхова компанія, в якій була зареєстрована її донька, виплатила лише 450 доларів компенсації. Ця сума не покриє навіть одного дня у реабілятаційному центрі, де зараз перебуває Тетяна.Тож, аби допомогти сім'ї оговтатись після страшної аварії та купити дівчині "штучну" ногу, у Польщі та в Україні розпочали збирання коштів. На допомогу Тетяні небайдужі надіслали загалом 2 тисячі доларів, залишилось зібрати ще 48 тисяч доларів.Мама дівчини каже, що її донька неодноразово допомагала своїм подругам з роботою і з житлом, які, як і Тетяна, приїхали у Польщу підзаробити на життя. Тож Надія Микитин сподівається, що її доньці теж допоможуть з лікуванням.Прохання про допомогу мати Тетяни оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.У коментарі ТСН.ua юрист Андрій Гнідець пояснив, чому перед поїздкою за кордон варто застрахуватись і добре обдумати, який вид захисту обрати для себе."У страхуванні є два важливих питання, перше: за законами Європейського Союзу, страховка є завжди обов'язковою для тих, хто в'їжджає у ЄС. Але для короткострокових поїздок її часто не перевіряють на кордонах і багато хто цим зловживає і їздить в Європу з туристичними цілями, не застрахувавшись. У таких випадках треба бути готовими, що у разі нещасного випадку, чи навіть звичайного звернення у закордонну поліклініку чи виклику швидкої, установи виставлять рахунок, при цьому ж він буде суттєво більшим, адже у всіх країнах ставки медичних послуг для іноземців є набагато вищими, ніж для громадян своєї країни. Тому страховку потрібно брати завжди для власної ж безпеки. Другий момент: часто люди у страховій компанії самі просять оформити їм найдешевше страхування. Тому перед поїздкою за кордон потрібно все добре обдумати і обрати відповідне страхування", - розповів нам юрист.

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