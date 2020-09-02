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У Володимирі на перехресті – автотроща: на місці події працюють рятувальники та «швидка». ФОТО. ВІДЕО

У Володимирі на перехресті – автотроща: на місці події працюють рятувальники та «швидка». ФОТО. ВІДЕО
2-го вересня близько 10:40 трапилася ДТП у Володимир-Волинському на перехресті вулиць Устилузької, Драгоманова та Козацької.

Аварія трапилась біля пам’ятника – танка, повідомляє "Буг".

Зіткнулися два авто: кросовер і легковик. На місці працює поліція, медики та рятувальники.

За словами очевидців аварії, в салоні був водій з дружиною. Дружину забрала "швидка".

Як розповідають свідки ДТП, легковик Opel повертав з головної дороги. Кросовер їхав по Устилузькій в напрямку виїзду з міста. Їхав швидко, хотів зробити маневр обгону. Обігнав авто поліції, що їхало за Opel, але зіткнувся з останнім. Кросовер перелетів через ” трикутник”, що розділяє перехрестя.



У Володимирі на перехресті – автотроща: на місці події працюють рятувальники та «швидка». ФОТО. ВІДЕО
У Володимирі на перехресті – автотроща: на місці події працюють рятувальники та «швидка». ФОТО. ВІДЕО
У Володимирі на перехресті – автотроща: на місці події працюють рятувальники та «швидка». ФОТО. ВІДЕО
У Володимирі на перехресті – автотроща: на місці події працюють рятувальники та «швидка». ФОТО. ВІДЕО
У Володимирі на перехресті – автотроща: на місці події працюють рятувальники та «швидка». ФОТО. ВІДЕО
У Володимирі на перехресті – автотроща: на місці події працюють рятувальники та «швидка». ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Володимир, аварія, рятувальники
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