У Володимирі на перехресті – автотроща: на місці події працюють рятувальники та «швидка». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
2-го вересня близько 10:40 трапилася ДТП у Володимир-Волинському на перехресті вулиць Устилузької, Драгоманова та Козацької.
Аварія трапилась біля пам’ятника – танка, повідомляє "Буг".
Зіткнулися два авто: кросовер і легковик. На місці працює поліція, медики та рятувальники.
За словами очевидців аварії, в салоні був водій з дружиною. Дружину забрала "швидка".
Як розповідають свідки ДТП, легковик Opel повертав з головної дороги. Кросовер їхав по Устилузькій в напрямку виїзду з міста. Їхав швидко, хотів зробити маневр обгону. Обігнав авто поліції, що їхало за Opel, але зіткнувся з останнім. Кросовер перелетів через ” трикутник”, що розділяє перехрестя.
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Аварія трапилась біля пам’ятника – танка, повідомляє "Буг".
Зіткнулися два авто: кросовер і легковик. На місці працює поліція, медики та рятувальники.
За словами очевидців аварії, в салоні був водій з дружиною. Дружину забрала "швидка".
Як розповідають свідки ДТП, легковик Opel повертав з головної дороги. Кросовер їхав по Устилузькій в напрямку виїзду з міста. Їхав швидко, хотів зробити маневр обгону. Обігнав авто поліції, що їхало за Opel, але зіткнувся з останнім. Кросовер перелетів через ” трикутник”, що розділяє перехрестя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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