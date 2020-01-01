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3 вересня на Волині: гортаючи календар

3 вересня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні відзначають майстер соломопластики Валентина Галкіна (на фото) та голова Луцької районної організації "Спілка "Чорнобиль" Федір Рузак.

Іменинниками 3 вересня є: Корнилій, Петро, Тадей, Васса, Аврамій.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

У Луцьку цього дня у 1959 році Луцький ремонтний завод став машинобудівним.

Цього дня у 1838 році в Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат.

У 1973 у Києві відкрито пам'ятник Лесі Українці.

У 2004 внаслідок стрілянини (штурму) школи № 1 в Беслані (РФ) загинуло приблизно 350 заручників, мирних жителів та правоохоронців. Було вбито 31 терориста, один, Нурпаша Кулаєв, залишився в живих.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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