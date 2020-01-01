3 вересня на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні відзначають майстер соломопластики(на фото) та голова Луцької районної організації "Спілка "Чорнобиль"Іменинниками 3 вересня є: Корнилій, Петро, Тадей, Васса, Аврамій.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.У Луцьку цього дня у 1959 році Луцький ремонтний завод став машинобудівним.Цього дня у 1838 році в Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат.У 1973 у Києві відкрито пам'ятник Лесі Українці.У 2004 внаслідок стрілянини (штурму) школи № 1 в Беслані (РФ) загинуло приблизно 350 заручників, мирних жителів та правоохоронців. Було вбито 31 терориста, один, Нурпаша Кулаєв, залишився в живих.