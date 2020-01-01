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У 55-му мікрорайоні Луцька відеокамери неодноразово «ловили» причетних до крадіжок автівок

У 55-му мікрорайоні Луцька відеокамери неодноразово «ловили» причетних до крадіжок автівок
Розповіли про перші результати реалізації програми «Безпечне місто» у 55-му мікрорайоні Луцька.

Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.

Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська зауважила, що програму «Безпечне місто» уже реалізували у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та 55-му мікрорайоні Луцька, де встановили відеокамери.

Завдяки системі відеоспостереження уже вдалося зафіксувати декілька правопорушень та навіть знайти причетних, як от до крадіжки крісел-мішків у «Луцькій Венеції».

Щодо ситуації у 55-му мікрорайоні міста, із початку реалізації програми відеокамери неодноразово фіксували правопорушення.
Поліцейським передали матеріали щодо 16 випадків крадіжок дороговартісних автомобілів та інших злочинів.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: мікрорайон Луцька, відеокамери, результати
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