У 55-му мікрорайоні Луцька відеокамери неодноразово «ловили» причетних до крадіжок автівок
Сьогодні, 12:02
Розповіли про перші результати реалізації програми «Безпечне місто» у 55-му мікрорайоні Луцька.
Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська зауважила, що програму «Безпечне місто» уже реалізували у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та 55-му мікрорайоні Луцька, де встановили відеокамери.
Завдяки системі відеоспостереження уже вдалося зафіксувати декілька правопорушень та навіть знайти причетних, як от до крадіжки крісел-мішків у «Луцькій Венеції».
Щодо ситуації у 55-му мікрорайоні міста, із початку реалізації програми відеокамери неодноразово фіксували правопорушення.
Поліцейським передали матеріали щодо 16 випадків крадіжок дороговартісних автомобілів та інших злочинів.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська зауважила, що програму «Безпечне місто» уже реалізували у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та 55-му мікрорайоні Луцька, де встановили відеокамери.
Завдяки системі відеоспостереження уже вдалося зафіксувати декілька правопорушень та навіть знайти причетних, як от до крадіжки крісел-мішків у «Луцькій Венеції».
Щодо ситуації у 55-му мікрорайоні міста, із початку реалізації програми відеокамери неодноразово фіксували правопорушення.
Поліцейським передали матеріали щодо 16 випадків крадіжок дороговартісних автомобілів та інших злочинів.
Головне фото - ілюстративне.
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